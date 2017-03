Ứng viên đảng Cộng hòa ra sức chỉ trích Trung Quốc

Nhiều ứng viên còn kêu gọi Tổng thống Obama hủy hoặc giảm cấp độ đối với chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9 tới.

Ứng viên-nghị sĩ Marco Rubio chỉ trích Trung Quốc về các vấn đề như bành trướng quân sự, tấn công mạng, sai lầm kinh tế trong bài phát biểu tại bang Nam Carolina hôm 28-8 (giờ địa phương) và bài viết trên báo Wall Street Journal. Ông gọi Trung Quốc là “nguy cơ đối với an ninh quốc gia Mỹ”. Ông hô hào kinh tế Mỹ bị đe dọa vì Trung Quốc giảm giá nhân dân tệ và lũng đoạn thương mại.

Ông khẳng định nếu ông được bầu làm tổng thống, thay vì mời Trung Quốc tham gia tập trận chung, Mỹ sẽ cùng với các đối tác Đông Á và Đông Nam Á tuần tra hỗn hợp để ngăn chặn mọi âm mưu đóng cửa không phận và vùng biển quốc tế.

Ông cho rằng để đối phó với sai lầm kinh tế của Trung Quốc, nước Mỹ cần tiến lên cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và các thỏa thuận thương mại khác nhằm củng cố quan hệ chiến lược với các đối tác châu Á.

Ứng viên Scott Walker, thống đốc bang Wisconsin, nhận xét: “Mỹ đang đối diện với sự sụp đổ của các thị trường xuất phát từ nền kinh tế Trung Quốc trì trệ và còn do người Trung Quốc sử dụng mánh khóe kinh tế”. Ông nhấn mạnh Trung Quốc đang bành trướng hung hăng và xây các đảo nhân tạo ở biển Đông.

Ông quy tội: “Bắc Kinh đang tấn công mạng hàng loạt chống Mỹ nhằm đánh cắp dữ liệu quân sự mật, đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu người Mỹ và đánh cắp hàng tỉ USD về sở hữu trí tuệ”.

Ứng viên-nhà tỉ phú Donald Trump viết trên Twitter: “Thị trường sụp đổ, tất cả đều do dự báo khiếm khuyết và vì chúng ta đã để cho Trung Quốc và châu Á quyết định hết”. Ứng viên Chris Christie, thống đốc bang New Jersey, than phiền nợ công của Mỹ gia tăng là mục tiêu của Trung Quốc nhắm đến.

Nhà Trắng không muốn phiền hà trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngày 28-8, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố: “Tổng thống tin chắc rằng cam kết với Trung Quốc đã thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong quá khứ và chúng ta sẽ tiếp tục cam kết với họ trong tương lai”.

Để chuẩn bị chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đã tới Bắc Kinh hai ngày 28 và 29-8. Ngày 28-8, bà đã yết kiến Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để bảo đảm quan hệ Trung-Mỹ phát triển lâu dài và ổn định.

Trước đó, bà Susan Rice đã hội kiến Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì (ảnh). Ông này nói mỗi bên cần phải tôn trọng các lợi ích then chốt và các mối quan tâm chủ yếu của bên kia. Bà Susan Rice phát biểu Mỹ ủng hộ một Trung Quốc thịnh vượng và ổn định giữ vai trò xây dựng ở châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.

Hai bên nhất trí cần phải quản lý các bất đồng và củng cố quan hệ đối tác để hỗ trợ phát triển, an ninh lương thực, các vấn đề hàng hải và duy trì hòa bình trong khuôn khổ LHQ và bảo vệ động vật hoang dã. Tại cuộc gặp giữa bà Susan Rice với tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương, hai bên đã cam kết củng cố hợp tác quân sự.