Ván bài lớn của Trung Quốc ở Pakistan

Trước đó, Cơ quan quản lý cảng Singapore (PSA) đã rút khỏi dự án phát triển và quản lý cảng Gwadar trong thời hạn 40 năm bắt đầu từ năm 2007. Lý do: Hải quân Pakistan không chịu nhượng quyền sử dụng đất 236 ha gần cảng Gwadar.

Theo báo Indian Express, tiếp quản dự án là Công ty công trình cảng Trung Quốc.

Cảng Gwadar nằm ở vị trí chiến lược sát biên giới Pakistan, Iran và cạnh eo biển Hormuz. Cảng có tiềm năng trở thành trung tâm trung chuyển dầu khí từ Trung Đông và Trung Á thông qua hành lang nội địa chạy xuyên qua Pakistan.

Theo kế hoạch của phía Trung Quốc, cảng Gwadar sẽ kết nối với khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương thông qua các tuyến đường sắt và đường bộ. Bờ biển phía Đông Trung Quốc cách Kashgar (Tân Cương) 3.500 km trong khi cảng Gwadar chỉ cách thành phố này 1.500 km.

Sau khi tiếp quản dự án cảng Gwadar, theo báo The National, điều đầu tiên phía Trung Quốc thực hiện là tái khởi động dự án Nhà máy lọc dầu Gwadar bị ngưng lại vào năm 2009 do lo ngại an ninh. Xăng dầu sản xuất ở nhà máy này sẽ được vận chuyển đến Kashgar bằng đường ống.

Cảng nước sâu Gwadar ở Pakistan. Ảnh: WORDPRESS

Các kỹ sư Trung Quốc đã nghiên cứu tính khả thi của tuyến đường sắt và đường ống dẫn dầu từ cảng Gwadar đến phía tây Trung Quốc.

Báo The National nhận định cảng Gwadar sẽ đem đến cho Trung Quốc tuyến cung cấp dầu bằng đường bộ không bị lực lượng hải quân hùng hậu của Mỹ kiểm soát. Dầu thô nhập khẩu từ Iran, vùng Vịnh và châu Phi có thể vận chuyển bằng đường bộ đến tây bắc Trung Quốc thông qua cảng này.

Trung Quốc xem cảng Gwadar có ý nghĩa rất quan trọng trong giao thương dầu khí bởi eo biển chiến lược Hormuz đang ngày càng trở nên tắc nghẽn do tàu bè vận chuyển dầu khí tấp nập qua lại.

Hơn nữa, tuyến đường sắt và đường ống kết nối cảng Gwadar và Kashgar là tuyến đường ngắn nhất Trung Quốc có thể tiếp cận Trung Đông và tránh được các tuyến đường biển không an toàn ở biển Đông, biển Hoa Đông cùng với Hoàng Hải.

Để bảo đảm an ninh cho tàu chở dầu, Trung Quốc có thể triển khai hải quân ở cảng Gwadar để tuần tra trên Ấn Độ Dương.

Báo The National nhận định điều này sẽ khiến Mỹ và Ấn Độ lo ngại.

Mỹ xem sự hiện diện hải quân của Trung Quốc ở cảng Gwadar là mối đe dọa đối với hạm đội Mỹ ở Trung Đông cũng như tuyến vận tải dầu chiến lược đến Đông Á và châu Âu. Các căn cứ quân sự ở bán đảo Ả Rập có thể đứng trước nguy cơ bị ngăn chặn thông tin liên lạc từ căn cứ hải quân Trung Quốc sẽ được thiết lập ở Gwadar.

Trong khi đó, Ấn Độ đánh giá Trung Quốc kiểm soát cảng Gwadar là động thái kiểm soát các tuyến vận chuyển dầu quan trọng trong khu vực.

Để đối chọi với Trung Quốc, Ấn Độ đang tham gia phát triển Chabahar (đông nam Iran) nhằm tiếp cận Trung Á và Afghanistan mà không cần qua các tuyến đường bộ ở Pakistan.

Cảng nước sâu Gwadar được khởi công xây dựng năm 2002 và hoàn thành vào năm 2007. Cảng chưa bao giờ hoạt động đầy đủ do bất đồng giữa chính phủ Pakistan với Cơ quan quản lý cảng Singapore. Các công ty Trung Quốc không chỉ là nhà thầu chính xây dựng cảng mà chính phủ Trung Quốc còn cho Pakistan vay ưu đãi 198 triệu USD để xây dựng cảng này.

THẠCH ANH