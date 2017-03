Vẫn chưa chắc có nghị quyết về Syria

Ngày 31-1 là ngày quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Syria. Dự kiến phiên họp Hội đồng Bảo an sẽ bắt đầu tại New York lúc 15 giờ theo giờ địa phương.

Theo hãng tin AFP, tại phiên họp dự kiến kéo dài 8 tiếng, Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi sẽ trình bày kế hoạch yêu cầu chấm dứt bạo lực tại Syria và Tổng thống Bashar al-Assad phải chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống trước khi cuộc đàm phán với phe đối lập bắt đầu. Các ngoại trưởng Mỹ, Anh và Pháp đã đến New York để gây áp lực Hội đồng Bảo an ra nghị quyết tố cáo chính quyền Syria đàn áp biểu tình và kêu gọi tổng thống Syria chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết không chắc Hội đồng Bảo an sẽ thông qua được nghị quyết vì một số nước còn phản đối, trong đó có Nga. Hãng tin Reuters tiết lộ Mỹ đã nỗ lực thuyết phục Nga ủng hộ nghị quyết bằng bảo đảm rằng không có chuyện can thiệp quân sự vào Syria như ở Libya bởi Mỹ đánh giá chính phủ Syria đang mất kiểm soát đất nước nên trước sau Tổng thống Bashar al-Assad cũng phải ra đi. Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov đang công du châu Á-Thái Bình Dương nên dự kiến không đến New York. Ngày 30-1, Nga tiếp tục phản đối nghị quyết mới. D.THẢO