Vẫn hỗn loạn tại Kyrgyzstan

Chiều 14-6, Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CTSO) nhóm họp tại Nga đã kêu gọi chính phủ lâm thời Kyrgyzstan nỗ lực hơn nữa để trấn áp xung đột và khôi phục an ninh. CTSO nhất trí Hội đồng An ninh các nước thành viên sẽ lập kế hoạch khôi phục an ninh Kyrgyzstan để trình lên chủ tịch CSTO. CSTO cũng bàn đến phương án triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kyrgyzstan nhưng chưa ra quyết định cụ thể.