‘Văn minh phải chiến thắng man rợ’

Tại Jordan, ông đã gặp gỡ các đơn vị quân đội Mỹ và các nước thuộc liên minh chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq (ảnh). Ông kêu gọi các binh sĩ phải tiêu diệt quân Nhà nước Hồi giáo vì văn minh ắt phải chiến thắng man rợ. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Israel và các đối tác khác trong khu vực để ngăn chặn nguy cơ Iran cũng như chúng tôi đã làm để ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo”. Ngày 22-7, ông lên đường sang Saudi Arabia.

Trong khi đó ngày 22-7, cảnh sát ở Ý và Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ các nghi can Nhà nước Hồi giáo.

Tại Ý, hai nghi can Tunisia và Pakistan bị bắt tại Brescia vì tình nghi tổ chức tấn công khủng bố. Tên Tunisia 35 tuổi đã lập tài khoản trên Twitter và phát tán lời đe dọa tấn công. Từ nhiều tháng nay, Ý tăng cường an ninh vì có âm mưu tấn công các sứ quán, đền thờ, nhà thờ, tòa thánh Vatican và các khu du lịch. Còn tại Tây Ban Nha, trong chiến dịch truy quét các đường dây tuyển mộ phụ nữ trẻ đưa sang Syria và Iraq, cảnh sát đã bắt một nghi can 29 tuổi vì tuyên truyền và tuyển mộ người cho Nhà nước Hồi giáo.

H.DUY