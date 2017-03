Về quê hưởng nhàn

Bộ Tài chính và Bộ An sinh xã hội Mỹ vừa thay đổi một số chính sách cho phép công dân có quốc tịch Mỹ sống lâu dài ở Việt Nam và Campuchia vẫn được nhận tiền hưu. Nghe thông tin này, nhiều bà con gốc Việt sắp đến tuổi về hưu rất phấn khởi.







Vợ chồng người Việt lớn tuổi thường cảm thấy cô đơn nơi xứ người. Ảnh minh họa: TỰU NGÔ

Người về hưu sẽ được Sở An sinh xã hội Mỹ gửi ngân phiếu đến địa chỉ đã đăng ký. Tuy nhiên để thuận tiện, người lãnh tiền hưu trí có thể mở tài khoản ở các chi nhánh ngân hàng Mỹ hiện đang hoạt động tại Việt Nam như Citibank, US Far East, JP Morgan Chase.

Vợ chồng ông Hải Phạm cư ngụ tại TP Baton Rough (bang Louisiana) đều đã ở tuổi 60. Hai vợ chồng quyết định về hưu sớm lúc 62 tuổi để về Việt Nam sống lâu dài.

Ông Hải nói: “Đợi đến 66 tuổi hưởng hưu thì còn hưởng được gì nữa. Với 70% lương hưu, tính ra hai vợ chồng tôi sống khỏe re. Chỉ ngại vấn đề sức khỏe thôi vì hệ thống y tế Việt Nam chưa nhận bảo hiểm y tế của chính phủ Mỹ”.

Cái lo của vợ chồng ông cũng là suy nghĩ của khá nhiều người lớn tuổi muốn về quê nhà Việt Nam sống với bà con thân quyến cho thỏa bao năm xa quê, nhất là những người đang thụ hưởng tiền già.

Luật an sinh xã hội không cho phép công dân mang quốc tịch Mỹ hay thường trú nhân (thẻ xanh) được hưởng tiền già (tiền trợ cấp) khi sống quá 30 ngày ở nước ngoài. Đó là chưa kể những người mang thẻ thường trú lại được hưởng hưu, người vừa hưởng hưu lại hưởng thêm trợ cấp an sinh xã hội (do tiền hưu thấp hơn tiền già), hoặc chồng có quốc tịch còn vợ lại mang thẻ xanh.

Dù vậy, luật vẫn cho phép người không có quốc tịch Mỹ góa vợ hoặc góa chồng của người thụ hưởng tiền hưu trí được nhận trợ cấp an sinh ở nước ngoài với điều kiện phải sống ở Mỹ năm năm trở lên.

Một điểm thuận lợi khác nữa dành cho người ăn theo tiền hưu của chồng hoặc vợ khi ly dị, miễn họ trên 62 tuổi và kết hôn có hôn thú trên 10 năm thì vẫn nhận được tiền hưu mà không bị cắt. Con dưới 18 tuổi hoặc trên tuổi này mà còn độc thân và đi học toàn thời gian cũng sẽ được hưởng trợ cấp.

Tất nhiên, tùy theo tuổi hưu căn cứ trên năm sinh mà quyền lợi của người phối ngẫu ăn theo cũng sẽ bị giảm theo phần trăm. Thấp nhất là 35% cho người hưởng hưu ăn theo chồng hoặc vợ về hưu sớm, cao nhất là 50% nếu người hưu trí nghỉ đúng tuổi quy định.

Ông Mai Phạm ở TP Plano (bang Texas) về hưu năm 65 tuổi. Tiền hưu của ông và bà vợ ăn theo được 1.200 USD/tháng. Với số tiền này, ông đủ lo cho cuộc sống hiện tại, chẳng phải lo nghĩ gì. Tuy nhiên, ông vẫn thấy buồn và cô đơn trong căn nhà ấm cúng mà ông đã chắt chiu bao năm mới có được.

Ông Mai bày tỏ: “Con cái trưởng thành ra riêng, nhà chỉ có hai người già, sống sao thấy quạnh quẽ! Tôi có muốn về Việt Nam cũng không được, con cháu ở đây hết cả. Nhiều lúc thức sớm, pha tách cà phê, lặng lẽ ngồi ngoài hiên nhìn mấy chiếc xe qua lại trên đường, lòng bỗng thèm được sống ở quê nhà, có chòm xóm láng giềng trò chuyện. Đã có luật cho phép Việt kiều về mua nhà, giờ lại có thể lãnh tiền hưu ở Việt Nam, về quê hưởng nhàn là sướng rồi”.

Tiền hưu tối đa năm 2010 của một người hưu trí đúng tuổi là 2.364 USD/tháng nếu đóng thuế liên bang tối đa. Cá nhân người nhận tiền hưu 25.000-34.000 USD hoặc vợ chồng khai chung 32.000-44.000 USD phải đóng thuế 50% tổng thu nhập. Cá nhân trên 34.000 USD hoặc vợ chồng có thu nhập tổng cộng trên 44.000 USD phải đóng thuế 85% tiền hưu.

TỰU NGÔ (Cộng tác viên từ Mỹ)