Vi khuẩn trong sữa của Fonterra không phải clostridium botulinum

Ngày 29-8, Văn phòng đại diện Abbott tại Việt Nam và Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A cho biết Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand khẳng định vi khuẩn clostridium botulinum không hiện diện trong nguyên liệu đạm cô đặc của Công ty Fonterra (New Zealand). Do vậy, sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q số 3 (dành cho trẻ 1-3 tuổi) của Abbott bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Ông Jullian Caillet, Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, nhấn mạnh: “Abbott luôn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng. Abbott cũng thể hiện trách nhiệm với người tiêu dùng, bằng chứng là đã nhanh chóng thu hồi các sản phẩm nghi ngờ nhiễm khuẩn clostridium botulinum trên thị trường trước đây”.

Theo hãng tin Reuters, hôm 28-8 (giờ địa phương), Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy vi khuẩn tìm thấy trong đạm cô đặc của Công ty Fonterra là vi khuẩn clostridium sporogenes chứ không phải vi khuẩn clostridium botulinum. Bộ cho biết vi khuẩn clostridium sporogenes không gây hại gì đến sức khỏe cho dù một số dòng của vi khuẩn này tập trung ở mức độ cao có thể làm hỏng thực phẩm.

Ông Scott Gallacher, Quyền Thứ trưởng Bộ Công nghiệp cơ bản, cho biết khi chính phủ hay tin có ba lô đạm sữa cô đặc của Fonterra bị nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum hôm 2-8, chính phủ đã cẩn thận yêu cầu xét nghiệm bổ sung ở New Zealand và Mỹ. Kết quả, tất cả mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi khuẩn clostridium botulinum.

Tổng Giám đốc Theo Spierings của Fonterra cho rằng Fonterra làm đúng khi thông tin về nguy cơ nhiễm khuẩn dù điều này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Ông nói nếu không làm như vậy, chỉ cần có chuyện gì đó xảy ra với trẻ thì thiệt hại về uy tín còn nặng nề hơn. Công ty Nutricia thuộc Tập đoàn Danone (Pháp) dự tính sẽ kiện Fonterra vì Fonterra công bố thông tin không chính xác nên Nutricia phải thu hồi 67.000 hộp sữa trẻ em.

TRẦN NGỌC - NHÃ UYÊN