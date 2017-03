Vì một cộng đồng ASEAN vững mạnh và liên kết chặt chẽ

Sáng 10-10, phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN+3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định hợp tác ASEAN+3 đã tạo động lực thúc đẩy hợp tác và liên kết Đông Á, góp phần xử lý hiệu quả nhiều thách thức, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Sau khi nêu một số trọng tâm hợp tác ASEAN+3 về kinh tế, thương mại, tài chính, Thủ tướng ghi nhận cần đẩy mạnh hợp tác an ninh-chính trị nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy, bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải; cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời chung tay xây dựng các chuẩn mực ứng xử và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển.

Tại hội nghị cấp cao Đông Á sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật trọng tâm tạo dựng và thúc đẩy một cấu trúc khu vực vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Đông Á. Nhân dịp này, Thủ tướng thông báo Việt Nam sẽ sớm tham gia “Sáng kiến an ninh không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Về biển Đông, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và xây dựng lòng tin ở biển Đông, đề nghị ASEAN và Trung Quốc triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực thương lượng để sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Chiều 10-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN-LHQ. Thủ tướng thông báo Việt Nam sẽ sớm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, trước hết là về công binh, quân y, quan sát viên quân sự.

Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam và ASEAN đánh giá cao chính sách hướng Đông giai đoạn mới của Ấn Độ. Thủ tướng nhấn mạnh về hợp tác kinh tế, ASEAN và Ấn Độ tăng cường kết nối về đường bộ, đường hàng không, đường biển và kỹ thuật số.

Thủ tướng hoan nghênh Ấn Độ ủng hộ lập trường về biển Đông của ASEAN, thúc đẩy thực hiện Tuyên bố sáu điểm của ASEAN về biển Đông, thực hiện đầy đủ DOC và thương lượng để sớm đạt được COC.

Bên lề hội nghị, trong ngày 10-10, Thủ tướng đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III, Thủ tướng Úc Tony Abbott và tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Trước đó, Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ký tắt Hiệp định hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

NGỌC LONG