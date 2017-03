Vì sao bùng nổ làn sóng di dân?

Từ 283.000 người nhập cư lậu trong năm 2014, con số này đã tăng lên từ 500.000 đến một triệu người tính từ đầu năm đến nay.

Báo chí đưa ra các nguyên nhân giải thích như sau:

Thời tiết thuận lợi: Bọn đưa người vượt biên là những người quyết định khi nào tổ chức ra đi. Mùa hè năm 2015 là thời điểm biển lặng nên bọn đưa người đã tăng cường các chuyến vượt biên sang châu Âu.

Nội chiến Syria sa lầy: Người dân Syria ra đi do nội chiến và đà phát triển của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Theo số liệu của LHQ, từ đầu nội chiến đến nay đã có ba triệu dân Syria tản cư sang các nước láng giềng như Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ai Cập và Iraq. Điều kiện sống trong các trại tị nạn ở các nước này cực kỳ thiếu thốn nên họ bỏ sang châu Âu.





Trang bìa các báo Anh hôm 3-9 về cái chết của em bé Aylan Kurdi. Ảnh: MAXPPP

Bất ổn ở Libya và Afghanistan: Libya trở thành quốc gia hỗn loạn. Ngoài cảnh nội chiến, quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã gia tăng mở rộng địa bàn tại Libya. Tại Afghanistan, người dân lo sợ sau khi NATO rút quân, Taliban sẽ gia tăng tấn công do bộ máy chính quyền lỏng lẻo.

Thêm nhiều con đường mới: Trước đây đối tượng di dân chủ yếu là người tản cư vượt Địa Trung Hải và các đảo của Ý. Đến mùa hè năm 2015, có thêm nhiều con đường mới qua Hy Lạp và vùng Balkan. Hiện nay có tám tuyến đường chính sang Tây Ban Nha, quần đảo Canary, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý để từ đó vào sâu trong châu Âu.

Đức thay đổi quan điểm: Đức đã quyết định ngưng đẩy đuổi người Syria nhập cư trở lại nước xuất phát. Do đó, những người còn do dự lập tức lên đường với hy vọng xin tị nạn chính trị ở Đức. Vì lý do đó mà hàng ngàn người nhập cư đến Hungary quyết tâm lên đường sang Đức.