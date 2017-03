Vì sao cảnh sát Thái Lan lần ra nghi can đánh bom đền Erawan?

Nghi can Adem Karadag

Sau khi xác định các số điện thoại, cảnh sát tiếp tục rà sóng và xác minh được nghi can là người nhận những cuộc điện thoại này từ Thổ Nhĩ Kỳ trú tại một căn hộ thuê ở khu căn hộ Pool Anand thuộc quận Nong Chok ở phía Đông và ngoại vi Bangkok.



Khu căn hộ Adem thuê để lưu trú.

Sau đó, hàng trăm cảnh sát mặc sắc phục và cảnh sát chìm đã áp sát căn hộ của nghi can và bắt giữ (cuộc vây ráp vào bắt giữ nghi can Adem diễn ra lúc 15 giờ chiều ngày 29-8).

Nghi can có tên Adem Karadag mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ. Khám xét tại căn hộ, cảnh sát tìm ra nhiều hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là các thiệt bị chế tạo bom. Trong đó có rất nhiều những viên bi để chế tạo mảnh bom gây sát thương.

Đối chiếu tiếp các chất nổ ở đền Erawan hoàn toàn trùng khớp với những thiết vị và vật liệu tạo sát thương tương đương những thứ cảnh sát tìm thấy trong căn hộ của Adem.



Hàng trăm cảnh sát vây ráp và đưa nghi an nên xe.

Sau khi nghi can bị bắt, cảnh sát Thái Lan tiếp tục so đọ hình ảnh người đàn ông áo vàng mờ nhạt mà camera an ninh ghi lại ở thời điểm ngay trước khi diễn ra vụ nổ và nhân dạng cho thấy có rất nhiều tương đồng từ dáng dấp, gương mặt.

Hiện cơ quan điều tra Thái Lan tiếp tục “xâu chuỗi” những vụ nổ sau đó liệu có liên quan đến vụ đền thờ Erawan và nghi can Adem hay không.