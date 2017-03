Vì sao Lầu Năm Góc phải hủy cuốn sách của một cựu điệp viên?

Theo giải thích của nhiều quan chức quân sự, nhiều thông tin trong cuốn sách có thể đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ. Kết quả là nhà xuất bản cũng phải tung ra ấn bản thứ hai đã được phe quân sự kiểm duyệt.

Nhưng có vẻ như những hành động chữa cháy trên là quá muộn. Trên internet, bất kỳ ai cũng có thể mua lại bản chưa hiệu chỉnh lại với giá khoảng 2.000 USD.

Câu hỏi được đặt ra là: Cuốn sách trên có gì khiến cho giới chức quân sự Mỹ phải lo ngại đến vậy?

Trung tá tình báo quân đội Anthony Shaffer

Cuốn sách của Trung tá Anthony Shaffer có nhan đề "Operation Dark Heart: Spycraft and Special Ops on the Frontlines of Afghanistan - and The Path to Victory" (Chiến dịch trái tim đen tối: Hoạt động tình báo và những chiến dịch đặc biệt ở tiền tiêu Afghanistan - và con đường đến chiến thắng) kể về thời gian tại ngũ của tác giả trong Cơ quan Tình báo quân đội (DIA) tại Afghanistan vào năm 2003. Cụ thể trong cuốn sách, Shaffer mô tả một vài chiến dịch mà ông đã trực tiếp tham gia.

Ban đầu, cuốn sách dự định sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 31/8. Tuy nhiên sau khi Lầu Năm Góc tìm hiểu qua về ấn phẩm, thời điểm phát hành được hoãn đến ngày 24/9.

Theo lời đại diện chính thức của Cơ quan Quốc phòng Mỹ, Trung tá April Cunningham, Lầu Năm Góc đã quyết định mua lại toàn bộ số lượng ấn hành đầu tiên của cuốn sách để tiêu hủy. Nguyên nhân được đưa ra rất quen thuộc với giới quân sự - thông tin mật trong cuốn sách có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Kết quả theo như hãng tin BBC, tất cả 9.500 bản in của cuốn sách trên đã bị tiêu hủy vào ngày 20/9. Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, khi một cơ quan nhà nước quyết định tiêu hủy toàn bộ một cuốn sách đã in.

Tuy nhiên ngay sau đó, nhà xuất bản đã tung ra ấn bản mới của "Operation Dark Heart", trong đó có nhiều nội dung đã được giới quân sự thay đổi hay lược bỏ. So với ấn bản đầu tiên, có nhiều từ, tên riêng và thậm chí có nhiều đoạn đã bị gạch bỏ khỏi 299 trang sách.

Kết quả khiến một trong những đoạn văn nhạy cảm đã được kiểm duyệt được BBC trích dẫn có nội dung như sau: "Và tôi đã có mặt tại Afghanistan, tại (địa danh bị gạch bỏ). Công việc của tôi là lãnh đạo các chiến dịch của Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng từ (địa danh bị gạch bỏ), một trung tâm điều hành tất cả các chiến dịch của Mỹ tại quốc gia này".

Sau khi biết toàn bộ số sách phát hành đợt đầu của mình đã bị Bộ Quốc phòng mua hết, Shaffer khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN đã tuyên bố, cuốn sách không chứa những thông tin mật.

Tác giả còn nhận xét thêm: "Vào kỷ nguyên công nghệ số như hiện nay, những nỗ lực che giấu một nội dung nào đó theo kiểu như vậy rõ ràng là chuyện nực cười".

Thực tế cũng cho thấy, nội dung cuốn sách chưa bị kiểm duyệt đã xuất hiện trên mạng. Trên trang web bán đấu giá nổi tiếng eBay, có người đã đề nghị mua phiên bản chưa hiệu chỉnh của cuốn sách với giá 2.000 USD.

Cũng trên Internet, những người có nhu cầu cũng có thể đặt mua bản đã kiểm duyệt của "Operation Dark Heart" với giá 15 USD. Tuy nhiên, đa phần độc giả đều không muốn mua bản sách này, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi kiểm duyệt kiểu trên của Lầu Năm Góc. Nhiều công dân còn yêu cầu các chủ nhân trang web không giúp đỡ chính phủ trong nỗ lực từ bỏ việc thực thi điều khoản bổ sung đầu tiên đối với Hiến pháp Mỹ.

Bìa cuốn sách “Chiến dịch trái tim đen tối: Hoạt động tình báo và những chiến dịch đặc biệt ở tiền tiêu Afghanistan - và con đường đến chiến thắng”

Cần nói thêm rằng, đề tài Afghanistan trong thời gian gần đây đã trở thành một vấn đề nóng bỏng gây nhiều rắc rối cho Washington. Đầu tiên là vụ bê bối bùng phát hồi tháng 7/2010, khi trang web WikiLeaks cho công bố hàng chục ngàn tài liệu mật của NATO về Afghanistan trong giai đoạn 2004-2010. Trong đó có dữ liệu về tổn thất thực sự của dân thường do sai lầm của lực lượng liên quân. Ngoài ra, trong tài liệu còn có thông tin về những vũ khí được sử dụng để chống lại các lực lượng nổi dậy và những tên khủng bố cảm tử. Bất chấp áp lực từ phía Chính phủ Mỹ, WikiLeaks hứa hẹn sẽ tiếp tục công bố nhiều dữ liệu bí mật mới.

Về phần mình, Nhà Trắng mới đây cũng buộc phải giải mật một số tài liệu nhạy cảm, trong đó thừa nhận binh sĩ Mỹ tại Afghanistan đã cố tình sát hại thường dân, thậm chí xẻ thịt thi thể của họ để lấy răng và xương làm... chiến lợi phẩm.

Chưa hết, sự kiện mới nhất chính là vụ phóng viên Bob Woodward - từng nổi tiếng toàn thế giới với những điều tra trong vụ bê bối Watergate - vừa phát hành cuốn sách có tên "Obama's Wars" (Những cuộc chiến của Obama), trong đó công bố nhiều chi tiết chưa từng được công luận biết đến về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Đáng chú ý nhất trong cuốn sách là những thông tin về một đội quân bí mật của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), về chứng bệnh rối loạn thần kinh của Tổng thống Hamid Karzai. Ngoài ra, Woodward còn khẳng định, các thành viên trong nội các của ông Obama không tin tưởng vào khả năng thực thi trong kế hoạch của đương kim Tổng thống Mỹ nhằm rút hết quân đội Afghanistan vào tháng 7/2011.

Thái Quân tổng hợp (ANTG)