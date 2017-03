Vì sao máy bay MiG-29K rơi từ tàu sân bay Nga?

Đến ngày 21-11 (giờ địa phương), báo Gazeta của Nga dẫn nguồn tin giấu tên đã tiết lộ nguyên nhân máy bay MiG-29K gặp nạn. Vào ngày xảy ra tai nạn, ba máy bay MiG-29K cất cánh từ tàu sân bay. Khi quay trở lại, ba máy bay phải lần lượt hạ cánh cách nhau 3-4 phút.





Máy bay thứ nhất hạ cánh an toàn. Máy bay thứ hai làm đứt dây cáp nhưng cuối cùng hạ cánh thành công vì có dây cáp thứ hai. Do sự cố này, máy bay thứ ba phải bay vòng trên không chờ. Khi máy bay quay lại chuẩn bị hạ cánh, các động cơ đột nhiên ngừng hoạt động do hệ thống cung cấp nhiên liệu bị hỏng làm máy bay rơi xuống biển.

Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết phi công lái MiG-29K là một đại tá có kinh nghiệm, trưởng ban an ninh bay của hạm đội biển Bắc, đã thực hiện hơn 200 lần hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Phi công phóng ra ngoài, được cứu kịp thời và không bị thương.