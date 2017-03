Vì sao Senegal chặn đứng Ebola thành công?

Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 17-10 (giờ địa phương), đã có 4.555 ca tử vong trong 9.216 ca nhiễm Ebola ở bảy nước (Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Senegal, Tây Ban Nha và Mỹ).

Trong nhóm ba nước có số ca nhiễm nhiều hơn hết, Liberia có 2.484 ca tử vong trên 4.262 ca nhiễm, Sierra Leone có 1.200 ca tử vong trên 3.410 ca nhiễm và Guinea có 862 ca tử vong trên 1.519 ca nhiễm. Cùng ngày, WHO chính thức tuyên bố dịch Ebola đã chấm dứt ở Senegal. Ca nhiễm duy nhất ở Senegal được ghi nhận ngày 29-8. Một nam thanh niên có tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Ebola ở Guinea đã đi ô tô từ Guinea về Dakar (Senegal).

Đến ngày 5-9, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không còn mang virus Ebola nữa. Senegal tiếp tục duy trì tình trạng cảnh báo suốt 42 ngày sau đó (hai lần hơn thời gian ủ bệnh tối đa của virus Ebola) để dò xem có ca nào nhiễm nữa hay không rồi mới công bố hết dịch.

WHO đã công bố báo cáo thẩm định trên trang web của WHO với kết luận: Với trường hợp của Senegal, kinh nghiệm quý giá nhất cho thế giới là hành động ngay tức khắc dựa trên nền tảng điều phối tốt thì chắc chắn sẽ chặn được ca nhiễm Ebola từ nước ngoài.

Ngày 17-10 (giờ địa phương), tàu du lịch Carnival Magic trên đường trở về bang Texas. Ảnh: AP

Kinh nghiệm đối phó của Senegal cụ thể như sau:

- WHO cử ngay ba chuyên viên dịch tễ học nhiều kinh nghiệm đến Senegal cùng hợp tác với Bộ Y tế, văn phòng WHO ở Senegal và các đối tác như tổ chức Thầy thuốc không biên giới, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Thủ đô Dakar đã có sẵn Viện Pasteur có phòng xét nghiệm được WHO công nhận tiêu chuẩn.

- Từ tháng 3 Senegal đã triển khai chương trình hành động chi tiết đối phó Ebola.

Nhiều cơ quan chính phủ tham gia chỉ đạo và điều phối, trong đó tổng thống và thủ tướng cũng tham gia. Ủy ban Chống khủng hoảng quốc gia là trung tâm điều phối. Kinh phí được huy động từ nhiều nguồn. Dù chỉ một ca nhiễm nhưng toàn quốc được đặt ở mức cảnh báo cao.

- Chính phủ đã có phản ứng rất nhanh. Sau khi điều tra nhận thấy nguy cơ lây nhiễm ở ngoại ô Dakar rất cao vì bệnh nhân đã cư trú với gia đình tại đây, cơ quan chức năng khoanh vùng 74 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, sau đó giám sát hai lần mỗi ngày. Các ca nghi nhiễm đều được xét nghiệm nhanh.

- Chính phủ đã mở hành lang nhân đạo ở Dakar để tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo di chuyển và hoạt động. Từ đó thuốc men, thực phẩm và các trang thiết bị được cung cấp hài hòa. Senegal cũng đã tăng cường kiểm tra ở cửa khẩu và mở chiến dịch tuyên truyền trong nhân dân.

Trong khi đó, ngày 17-10, Mexico không cho tàu du lịch Carnival Magic của Mỹ cập cảng Cozumel. Nguyên do: Trên tàu có một hành khách nữ làm việc trong phòng xét nghiệm của BV Hội thánh Trưởng lão bang Texas bị nghi có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Ebola Thomas Eric Duncan (tử vong hôm 8-10).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tối 16-10, Ngoại trưởng John Kerry đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Dean Barrow ở Belize đề nghị cho tàu du lịch Carnival Magic cập bến Belize để đưa hành khách nữ trên rời tàu. Belize sợ nhiễm Ebola nên không cho tàu vào bờ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định hành khách nữ nọ không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Ebola mà chỉ tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân này. Trên tàu hành khách nữ này cũng không có triệu chứng nhiễm.