(PLO)- Trang The Guardian đã công bố video ghi hình chiến đấu cơ Pháp cất cánh giữa đêm đen từ một địa điểm bí mật ở Jordan. Để trả đũa cho các cuộc tấn công khủng bố của IS tại thủ đô Paris ngày 13-11 vừa qua, các máy bay này đã ném tổng cộng 20 quả bom vào một trại huấn luyện và một kho đạn dược tại "thủ phủ" Raqqa của IS ở Syria. (Nguồn: The Guardian)