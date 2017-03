Video: Liên quân Mỹ không kích xóa sổ hai kho tiền của IS

Ngày 18-2, quân đội Mỹ công bố hai đoạn video ghi hình ảnh liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu không kích xóa sổ hai kho chứa tiền của IS ở vùng phụ cận TP Mosul -một căn cứ lớn của IS ở Iraq.



Hình ảnh không kích kho chứa tiền của IS từ viddeo do quân đội Mỹ công bố. (Ảnh: BUSINESS INSIDER)

Theo báo Business Insider (Mỹ), hai trận không kích đều xảy ra ngày 13-2. Tổng giá trị tiền bị phá hủy khoảng nửa tỉ USD. Số tiền này được cho là sẽ được IS dùng trả lương cho các tay súng, chi cho các hoạt động khủng bố và các chiến dịch quân sự.



Liên minh bắt đầu chiến dịch không kích nhắm vào các địa điểm cất giữ tài chính của IS từ giữa năm 2015. Mục tiêu của liên minh là giảm năng lực hoạt động của IS.

Phát biểu trên truyền hình Mỹ cuối tuần rồi, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (CIA) John Brennan cảnh báo nguy cơ IS thực hiện khủng bố trên đất Mỹ là không thể tránh được. Theo ông John Brennan, các cơ quan tình báo và an ninh Mỹ cần tích cực hơn nữa để có thể phát hiện và ngăn chặn nguy cơ này.