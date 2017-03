Việt kiều Australia là "Nhà lãnh đạo trẻ thế giới"

Jimmy Pham và các học viên của KOTO.

"Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự trước giải thưởng mà Diễn đàn kinh tế thế giới dành cho tôi ngày hôm nay", Jimmy Phạm - người sáng lập KOTO - cho hay.

KOTO (Know One, Teach One), một tổ chức đào tạo nghề nhà hàng phi lợi nhuận được Jimmy Phạm thành lập và điều hành, đã đào tạo hơn 300 thanh thiếu niên đường phố và có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội và TP HCM. Tổ chức này tìm kiếm những em nhỏ sống vô gia cư, đưa về đào tạo nghề và sau đó có thể giới thiệu cho các em việc làm có thu nhập ổn định.

"Giải thưởng này nói lên hoàn cảnh của những trẻ em đường phố, những thanh thiếu niên kém may mắn và là nguồn khích lệ lớn cho những gì chúng tôi đang làm tại KOTO, cũng như nhấn mạnh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp vì cộng đồng trong việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vươn lên khỏi nghèo khó để bắt đầu một cuộc sống đàng hoàng, tốt đẹp", Phạm nói thêm.

Jimmy Phạm sinh ra tại Việt Nam và lớn lên ở Sydney, Australia. Năm 1996, trong chuyến trở về Sài Gòn, một cơ duyên đã dẫn anh đến với sứ mệnh giúp đỡ trẻ em. "Năm đó mình tình cờ gặp bốn em nhỏ ở công viên quận 1, dẫn các em đi ăn phở và nghe các em tâm sự. Kể từ đó, ý tưởng nảy sinh", Jimmy Phạm kể.

"Mình biết bản thân phải làm một cái gì đó để những số phận này có cuộc sống tốt hơn".

Jimmy Phạm là một trong hai người được trao danh hiệu này trong năm 2011 cho những cống hiến mà họ đã làm tại Việt Nam. Một Nhà lãnh đạo trẻ thế giới nữa của chúng ta là Giáo sư Ngô Bảo Châu, Viện trưởng Viện toán cao cấp và Giáo sư Đại học Chicago.

Các tiêu chí cho giải thưởng này mà Diễn đàn Kinh tế thế giới đề ra là: những thành tựu về chuyên môn, mức độ cống hiến cho xã hội và tiềm năng góp phần định hướng tương lai thế giới thông qua khả năng lãnh đạo có sức ảnh hưởng.

Theo Mai Trang (VNE)