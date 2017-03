Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền

Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ vùng nhận dạng phòng không Tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Mông Cổ Lundeg Purevsuren tại Ulaanbaatar ngày 5-6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố: “Chúng tôi đánh giá một vùng nhận dạng phòng không… trên biển Đông là hành động khiêu khích và gây bất ổn, (hành động này) đương nhiên làm gia tăng căng thẳng và đặt câu hỏi nghiêm túc về việc Trung Quốc cam kết xử lý tranh chấp ở biển Đông bằng ngoại giao”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu họ chớ hành động đơn phương theo hướng khiêu khích”. Hãng tin Reuters ghi nhận Trung Quốc chưa xác nhận hay phủ nhận kế hoạch thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông mà Trung Quốc chỉ nói họ có quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không và quyết định này sẽ phụ thuộc vào mức độ Trung Quốc bị đe dọa. Sau Mông Cổ, Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Bắc Kinh tham dự Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung lần thứ tám. Chủ đề tranh chấp ở biển Đông sẽ lại được nêu ra trong cuộc đối thoại này. Mỹ và nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trao đổi với nhau để xây dựng một mạng lưới an ninh dựa theo nguyên tắc nhằm bảo đảm mọi người và mỗi quốc gia đều tiếp tục phát triển và thịnh vượng… Mạng lưới này sẽ thúc đẩy làn sóng an ninh sắp tới ở châu Á-Thái Bình Dương, sẽ mở cửa chào đón các nước cùng chia sẻ trách nhiệm về an ninh… Chính sách tái cân bằng của chúng tôi bảo đảm Mỹ sẽ là nhà cung cấp an ninh chủ yếu trong khu vực… Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ASHTON CARTER