Việt Nam sắp mở Tổng lãnh sự quán ở New York

Thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng ý cho phép Việt Nam mở Tổng lãnh sự quán tại New York.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington ngày 1/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết hai bên đang tiến hành các thủ tục và điều kiện cần thiết tiến tới mở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại New York.



Tổng lãnh sự quán tại New York sẽ là cơ quan ngoại giao thứ tư của Việt Nam ở Hoa Kỳ sau Đại sứ quán tại ở Thủ đô Washington, thành lập năm 1995; Tổng lãnh sự quán tại San Francisco thuộc bang California, thành lập năm 1997 và Tổng lãnh sự quán tại Houston thuộc bang Texas, thành lập năm 2009.





Theo TTXVN