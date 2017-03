Vợ nạn nhân vụ tấn công Charlie Hebdo yêu cầu tái điều tra

Vào ngày 7-1-2015, hai tay súng bị cáo buộc có quan hệ với IS và al-Qaeda đã xông vào tấn công văn phòng tạp chí châm biếm Charlie Hebdo (Pháp), làm 12 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tấn công được cho là do Charlie Hebdo xuất bản các ấn phẩm liên quan đến nhà tiên tri Muhammad trước đó.



"Thay mặt khách hàng của ông (Ingrid Brinsolaro), luật sư Philippe Stepnevski đã đệ đơn khiếu nại lên công tố viên vào ngày 4-1... về vụ ngộ sát, trầm trọng hơn là do hành động cố ý vi phạm các nghĩa vụ cụ thể về việc đảm bảo sự đề phòng và an ninh do luật và Bộ luật hình sự đặt ra" - tờ L'Eveil Normand, nơi Ingrid giữ vai trò tổng biên tập cho biết hôm 4-1.



12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công văn phòng tạp chí châm biếm Charlie Hebdo (Pháp). Ảnh: AP

Franck là một sĩ quan cảnh sát chuyên đảm bảo an ninh cá nhân của tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo - Stephane Charbonnier. Cả Franck và Brinsolaro là trong số những người đầu tiên trong văn phòng bị những kẻ khủng bố bắn và giết chết.



Vợ Brinsolaro đã yêu cầu văn phòng của công tố viên trước hết làm sáng tỏ hai vấn đề: Thứ nhất là các mối đe dọa thường xuyên đối với Charbonnier. Thứ hai là việc chồng bà thiếu sự đảm bảo an toàn cá nhân và bảo vệ từ Cơ quan An ninh Nội địa – cơ quan phải xem xét đúng thông tin về các mối đe dọa như vậy.



Ingrid nói rằng chồng bà đang làm nhiệm vụ để bảo vệ chính mình và ông Stephane Charbonnier nhưng trong thực tế có thể chồng bà đã không được trang bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện nhiệm vụ.