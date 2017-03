Vô tình nuốt phải... bàn chải đánh răng

“Tôi cứ tưởng mình sẽ chết vì nghẹt thở nhưng rồi nhận ra rằng cái bàn chải không hề bị tắc trong cổ họng và tôi vẫn có thể thở bình thường”, Smith cho biết. Các bác sĩ cho rằng nếu như vậy thì họ không thể làm gì khác ngoài việc để mặc nó ra ngoài “một cách tự nhiên”. Do phim X-quang không nhận diện được vật thể bằng nhựa nên người ta không thể xác định được vị trí của chiếc bàn chải. Nó có thể bị phân hủy trong ruột hoặc đã “ra ngoài” rồi.

Việc “nuốt nhầm bàn chải” không phải là một trường hợp quá hi hữu. Ca mổ lấy bàn chải đánh răng trong bụng một cô bé 15 tuổi người New Zealand đã diễn ra suôn sẻ cách đây vài năm mặc dù các bác sĩ lo rằng bệnh nhân phải chịu đau đớn vô cùng trong suốt quá trình phẫu thuật. Bác sĩ Dinesh Lal, nhà nghiên cứu về dạ dày rất ngạc nhiên khi nghe bệnh nhân nói rằng cô ấy “lỡ” nuốt phải bàn chải xuống cổ họng trong khi chải răng. Ca phẫu thuật lúc đó do sáu chuyên gia thực hiện, trở thành một sự kiện nổi bật trong năm 2010 trên tờ báo Y tế New Zealand.

Một trường hợp khác xảy ra tại Jerusalem (Israel), một phụ nữ 25 tuổi cũng nuốt phải bàn chải và vào bệnh viên cấp cứu. Các bác sĩ tại Trung tâm y tế Carmel đã chụp X-quang nhưng tất nhiên là không thể nhìn thấy vật thể bằng nhựa. “Tôi năn nỉ họ tiến hành kiểm tra thêm, nhưng chẳng ai tin tôi mà cứ nghĩ tôi ngủ mơ hay bất bình thường”, nữ bệnh nhân nói với phóng viên tờ Jerusalem Post.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, các chuyên gia cho rằng chăm sóc răng miệng tốt không chỉ ngăn ngừa sâu răng và viêm lợi mà còn giảm nguy cơ gây đau tim và đột quỵ. Nhưng nuốt bàn chải đánh răng thì rõ ràng không phải là cách vệ sinh răng miệng hợp lý.

