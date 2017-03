Vợ Obama không thích bà Hillary làm phó tổng thống

Theo một cuốn sách mới xuất bản, tác giả Christopher Andersen cho biết bà Obama thích Joe Biden hơn và đó chính là sự lựa chọn cuối cùng của tổng thống.

"Anh thực sự muốn Bill và Hillary song hành cùng mình trong Nhà Trắng?", bà hỏi chồng. "Anh có thể chịu được điều đó không?" Sau này Obama đã nghĩ đến chính nước bài này để chỉ định người phụ nữ thua ông sát sao trong cuộc bầu cử tổng thống làm Ngoại trưởng.

Theo New York Daily News, Michelle Obama thích thú với ý tưởng chọn Sarah Palin - người mà chưa nhiều người biết tới, làm phó tổng thổng của ứng viên John McCain.

Cuốn sách mang tên Barack and Michelle: Portrait of an American Marriage cũng cho biết chính bà Obama là người thuyết phục chồng sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền "Yes We Can" trong cuộc đua vào ghế nghị sĩ năm 2004.

Ban đầu Obama nghĩ rằng khẩu hiệu đó nghe trẻ con và cũ rích, nhưng Michelle đã nói rằng: "Nó sẽ có tác dụng đấy. Hãy tin em".

Andersen, từng viết 28 cuốn sách, trong đó có những tác phẩm bán chạy về nhà Clinton, công nương Diana và Caroline Kennedy, còn tiết lộ Michelle từng có ý định nhận con nuôi khi hai vợ chồng ban đầu gặp khó khăn trong việc thụ thai.