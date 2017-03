Vụ án George Zimmerman: Bị cáo được tha nhờ luật Florida

Thành viên giấu danh tính này được gọi là B-37 cho biết trong lúc nghị án, bồi thẩm đoàn đã ghi nhận:

Nạn nhân da màu Trayvon Martin là nguồn gốc dẫn đến đánh nhau và là người đánh trước. Bị cáo George Zimmerman có quyền tự vệ khi tính mạng bị đe dọa nên nổ súng bắn nạn nhân là đúng.

Khi điện thoại báo tin cho cảnh sát đến giúp đỡ, bị cáo George Zimmerman không quan tâm đến màu da của nạn nhân, do đó không thể xem xét đến yếu tố phân biệt chủng tộc.

Như bồi thẩm đoàn nhận định, bị cáo George Zimmerman chỉ có nhận định sai lầm là sau khi báo tin cho cảnh sát lại còn ra khỏi ô tô trong khi đã được khuyến cáo không nên đi theo kẻ tình nghi.

Trang web Slate nhận định theo luật của bang Florida, muốn kết án George Zimmerman tội giết người, bồi thẩm đoàn phải chứng minh bị cáo giết Trayvon Martin do thù hằn, ganh ghét, bực tức hay do sở thích đồi bại. Trong khi đó, các chứng cứ đều cho thấy bị cáo nổ súng do sợ hãi trong lúc đang bị đe dọa về thân thể.

Một chuyên gia làm chứng rằng quan sát vết thương có thể thấy nạn nhân Trayvon Martin bị bắn vào lúc đang ngồi kẹp trên người bị cáo. Một nhân chứng cho biết người ngồi ở trên mặc áo thun màu đỏ hoặc màu sáng đã kẹp người nằm ở dưới. Y phục này của Trayvon Martin, như vậy Trayvon Martin là người khống chế bị cáo. Đầu bị cáo vẫn còn có nhiều vết thương do đầu bị đập xuống đất và mũi sưng đầy máu.

Luật của bang Florida cũng quy định một người không làm hành vi bất hợp pháp và bị tấn công thì không có bổn phận thối lui. Người này có quyền sử dụng vũ lực chống trả vũ lực, kể cả dẫn đến chết người, nếu người đó tin rằng dùng vũ lực là cần thiết để khỏi bị chết hoặc bị chấn thương nặng.

Các ý kiến ủng hộ nạn nhân Trayvon Martin lại chứng minh ngược lại rằng không có dấu vết ADN của George Zimmerman trong móng tay nạn nhân Trayvon Martin và không có ADN của Trayvon Martin trên khẩu súng. Như vậy làm sao chứng minh bị cáo bị đe dọa? Bởi thế, báo New Yorker tiếp tục đặt nghi vấn: “Zimmerman có thể là một bí ẩn lớn như diễn biến xảy ra vào đêm hôm đó”.

HOÀNG DUY