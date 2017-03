Vụ đánh bom Bangkok: Nghi can hàng đầu bị bắt

Một nghi can quá cảnh qua Việt Nam Báo Thai Rath đưa tin nghi can bị bắt ở quận Nong Chok chiều 19-8 khai nhận đã dùng hộ chiếu giả lên máy bay đi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam rồi từ đó sang Lào. Từ Lào, hắn thuê xe sang Campuchia và lót tay 18.000 baht (11,5 triệu đồng VN) cho cảnh sát cửa khẩu Sa Kaeo để nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần kiểm tra hộ chiếu. Đại tá Pairat Pukcharoen - chỉ huy cảnh sát cửa khẩu ở tỉnh Sa Kaeo và năm thuộc cấp đã bị triệu về Bangkok vì nhận hối lộ. Đối tượng đã bị bắt ở trạm kiểm soát Sa Kaeo. Chúng tôi đang hỏi cung. Y là nghi can chính và là người nước ngoài. Thủ tướng Thái Lan PRAYUTH CHAN-OCHA