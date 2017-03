Vụ đánh bom ở Boston: Bom đinh trong nồi áp suất

Ngày 17-4, FBI đã công bố ảnh liên quan đến hai vụ nổ bom xảy ra trong cuộc chạy đua marathon Boston hôm 15-4.

Các bức ảnh gồm phần còn lại của một ba lô màu đen có thể là ba lô đựng bom; một cái nắp bị vặn xoắn với đinh ốc trông như nắp nồi áp suất; một sợi dây bị cháy nối với hộp nhỏ; một cây đinh 1,3 cm; một hộp pin Tenergy nối với các cọng dây màu đen và màu đỏ.

FBI ghi nhận bom sử dụng là bom tự tạo để trong nồi áp suất (khoảng 6 lít) nhồi chất nổ dạng bột, đinh, vòng bi. Có thể hung thủ đã cho bom vào ba lô để che giấu.

Bom dạng này tương tự như loại được sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố ở Pháp năm 1995 và vụ nổ trên quảng trường Times Square (Mỹ) năm 2010. Năm 2010, tạp chí Inspire của Al Qaeda cũng đã từng hướng dẫn chế tạo bom với nồi áp suất và chất nổ.

Cái túi này (vòng tròn) có thể là túi đựng bom để cạnh đường đua gần đích đến. Ảnh: DAILY MAIL

Theo hãng tin Reuters, bom đinh vít là loại bom từng được sử dụng phổ biến tại Syria hiện nay hoặc Bắc Ireland trong những năm 1970. Báo Boston Globe (Mỹ) nhận xét khó có thể nói tổ chức khủng bố quốc tế nào đó lại đánh bom bằng thứ chất nổ xoàng như thế.

FBI vẫn chưa công bố chất nổ thuộc loại gì. Căn cứ sức công phá tương đối yếu, các chuyên gia chất nổ Mỹ nhận định có thể loại trừ các loại chất nổ quân dụng mạnh như C4, RDX hay Semtex.

FBI đã kêu gọi người dân Boston chuyển cho FBI mọi ảnh chụp, ảnh ghi hình giúp ích công tác điều tra, đồng thời yêu cầu những người có mặt trong cuộc chạy đua marathon Boston báo tin. Đến cuối ngày 16-4, FBI đã nhận được khoảng 2.000 tin báo.

Cảnh sát đã khám xét căn hộ của một nam sinh viên Saudi Arabia 20 tuổi ở gần hiện trường và thẩm vấn sinh viên này. Đại sứ quán Saudi Arabia ở Washington thông báo anh này là nhân chứng chứ không phải nghi can.

Ngày 16-4 (giờ địa phương), lần thứ hai trong 24 tiếng, Tổng thống Obama tiếp tục lên tiếng tố cáo vụ đánh bom ở Boston là hành động khủng bố hèn nhát. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng từ ngữ “hành động khủng bố”.

Trong đêm 16-4, người dân Boston đã tổ chức đêm canh thức cho các nạn nhân vụ đánh bom. Những lời cầu nguyện thì thầm trên nền các bản nhạc Imagine, Let it be và God Bless America nổi tiếng.

Trong ba người chết, nạn nhân gây xúc động nhất là cậu bé Martin Richard tám tuổi. Em chết ngay sau khi ôm choàng lấy người cha vừa chạy qua đích đến.

Ngoài cậu bé Martin Richard, danh tính hai nạn nhân thiệt mạng còn lại đã được tiết lộ. Theo AP, nạn nhân thứ hai là cô quản lý nhà hàng Krystle Campbell 29 tuổi. Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York xác nhận nạn nhân thứ ba là một nữ công dân Trung Quốc. ĐH Boston cũng thông báo nhà trường có một nữ sinh viên thiệt mạng trong vụ đánh bom.

- Chiều 16-4, sân bay LaGuardia ở New York cảnh báo có gói hàng tình nghi. Một bộ phận sân bay sơ tán. Sân bay hoạt động trở lại ngay sau đó. - Bọn lừa đảo đã lợi dụng vụ đánh bom ở Boston để mở tài khoản Twitter giả danh kêu gọi quyên góp trên mạng Internet. - Lãnh sự Tây Ban Nha ở Boston đã bị cách chức. Lý do: Đóng cửa lãnh sự quán sau khi bom nổ vào đúng giờ quy định trong khi có khoảng 90 công dân Tây Ban Nha đăng ký tham gia chạy đua. - Bộ Nội vụ Nga thông báo từ ngày 1-6-2013 sẽ củng cố an ninh trong khuôn khổ Thế vận hội Olympic mùa Đông 2014 ở Sochi.

HOÀNG DUY