Vụ đánh bom ở Boston: Bọn khủng bố định đánh bom New York

Cùng ngày, tại cuộc họp báo, Thị trưởng New York Michael Bloomberg xác nhận cơ quan điều tra ở Boston đã thông báo cho ông biết trong cuộc thẩm vấn lần thứ hai, Dzhokhar Tsarnaev đã khai trong quá trình tẩu thoát trong đêm 18-4, hai anh em nhà Tsarnaev cướp xe và bất chợt nảy ra ý định đi New York đánh bom. Mục tiêu là quảng trường Thời Đại. Chúng không thể thực hiện kế hoạch này do xe hết xăng, sau đó tại cây xăng chủ xe đã trốn thoát và báo cảnh sát.

Cảnh sát trưởng New York cho biết anh em nhà Tsarnaev vẫn còn sáu quả bom gồm năm quả bom ống và một quả bom nồi áp suất giống bom sử dụng tại Boston.

Trong khi đó, báo New York Times đưa tin tại cuộc họp báo ở Makhachkala (Cộng hòa Dagestan), cha mẹ của anh em nhà Tsarnaev vẫn khẳng định con trai họ vô tội và không có liên hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan. Họ cho rằng Mỹ âm mưu giết chết Tamerlan Tsarnaev. Bà mẹ Zubeidat Tsarnaeva nói rất hối tiếc khi quyết định sinh sống tại Mỹ và bà sẽ từ bỏ quốc tịch Mỹ.

Hôm 25-4, phát biểu trên đài truyền hình Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi các nước hợp tác chặt chẽ hơn trong công tác phòng, chống khủng bố, đặc biệt là hợp tác Nga-Mỹ. Ông nói vụ đánh bom ở Boston đã chứng minh lập trường cứng rắn của ông đối với các phần tử Hồi giáo ở Bắc Caucasus là đúng đắn.

DUY KHANG