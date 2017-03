Vụ đánh bom ở Boston: FBI bắn hạ một tên khủng bố

Sáng 19-4 (giờ địa phương), cảnh sát trưởng TP Boston (bang Massachusetts) thông báo một trong hai nghi can bị FBI truy nã đã bị thương trong vụ chạm súng trong đêm và bị bắt giữ, sau đó đã chết trong bệnh viện. Cảnh sát đang bao vây khu vực Watertown ở ngoại ô Boston để săn lùng nghi can thứ hai.

Chiều hôm trước, FBI đã tổ chức họp báo công bố hình ảnh và băng ghi hình về hai nghi can nêu trên vì tình nghi liên can đến vụ đánh bom trong cuộc chạy marathon ở Boston hôm 15-4. Sau đó, tất cả kênh truyền hình đều phát hình ảnh hai nghi can này.

Theo Reuters, FBI đã đặt tên cho chúng là “nghi can số một” và “nghi can số hai”. Theo hình ảnh công bố, nghi can số một đội mũ lưỡi trai màu đen; nghi can số hai đội ngược chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Vài phút trước vụ nổ, hai tên này đi chung với nhau đến đích đến của cuộc chạy marathon và nghi can số hai đã cúi xuống đặt cái gì đó bên đường chạy mà FBI nghi là bom.

FBI đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin có liên quan và cho biết hai nghi can có mang súng và cực kỳ nguy hiểm.

Lực lượng hùng hậu săn lùng nghi can Dzhokhar Tsarnaev sáng 19-4 ở ngoại ô Boston. Ảnh: AP

Hai anh em nghi can khủng bố. Ảnh: REUTERS

Đến tối 18-4, cảnh sát nhận được tin báo có hai nam thanh niên khoác ba lô mang bộ dạng Trung Đông dùng súng đe dọa chủ xe cướp một chiếc Mercedes đang ở trạm xăng.

Gần 11 giờ đêm, một cảnh sát gác ở khu ký túc xá Viện Công nghệ Massachusetts ở Cambridge ngoài ngoại ô Boston bị bắn. Hay tin, cảnh sát và máy bay trực thăng tiến hành truy lùng. Đến 1 giờ sáng 19-4, họ phát hiện hai nghi can nêu trên ở quận Watertown.

Sáng 19-4 (giờ địa phương), báo chí Mỹ bắt đầu công bố lai lịch hai nghi can bị FBI truy nã.

Theo hãng tin AP, hai nghi can này là người gốc Chechnya sống ở Mỹ nhiều năm nay. Nghi can đội mũ đen bị bắn chết trong đêm tên là Tamerlan Tsarnaev 26 tuổi, là anh của nghi can đội mũ trắng tên Dzhokhar Tsarnaev 19 tuổi.

Dzhokhar Tsarnaev được học bổng học tại Trường Cambridge Ringe & Latin School ở Cambridge. Y cư trú tại Boston tối thiểu một năm nay.

Qua trang mạng xã hội VKontakte ở Nga (tương tự như trang Facebook) thì Dzhokhar Tsarnaev từng học trung học ở Makhachkala (nước Cộng hòa Dagestan). Ngoài tiếng Nga và tiếng Anh, Dzhokhar còn nói được tiếng Chechnya và theo Hồi giáo.

Sáng 19-4, khu vực Watertown bị cảnh sát bao vây dày đặc. Các phương tiện giao thông công cộng đều nhận được lệnh ngừng chạy. Các trường học đóng cửa. Cảnh sát kêu gọi người dân trong khu vực Watertown nên ở trong nhà và tránh xa cửa sổ.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã khóa chặt các ngõ ra vào và tiến hành lục soát từng nhà.

Ngày 18-4 (giờ địa phương), Tổng thống Obama cùng phu nhân Michelle đã đến vương cung thánh đường Thánh tâm ở Boston để dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ đánh bom. Trong bài phát biểu ông khẳng định: “Nếu chúng muốn dọa nạt, khủng bố, lay chuyển các giá trị đã hình thành nên chúng ta là những người Mỹ thì quá rõ ràng chúng đã chọn sai thành phố… Hiện thời có thể có phút giây chúng ta mất thăng bằng nhưng chúng ta sẽ đứng lên và đi tiếp. Chúng ta sẽ hoàn thành cuộc chạy đua”.

HOÀNG DUY