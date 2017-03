Vụ đánh bom ở Boston (Mỹ): Bảy nghi vấn còn bỏ ngỏ

Quy chế “kẻ thù tham chiến” là gì? Sau ngày nước Mỹ bị tấn công khủng bố 11-9-2001, Quốc hội Mỹ thông qua luật chống khủng bố (tên đầy đủ là Luật đoàn kết và củng cố nước Mỹ bằng cách cung cấp các công cụ thích đáng để phát hiện và ngăn chặn khủng bố). Trong luật có khái niệm “chiến sĩ bất hợp pháp”, “kẻ thù tham chiến” hay “kẻ thù tham chiến bất hợp pháp”. Mỹ từng áp dụng khái niệm này để gọi các tù nhân Guantanamo hoặc các tù nhân bị giam giữ trong các trại giam của Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Điều 5 Công ước Genève quy định trong trường hợp tình nghi, chỉ tòa án mới có quyền xác định một cá nhân hội đủ các tiêu chuẩn là tù binh chiến tranh hay không và cá nhân đó phải được bảo vệ cho đến khi tòa phán quyết. Công ước Genève cũng quy định không thể thẩm vấn tù binh chiến tranh và tù binh chiến tranh phải được trả tự do sau khi chiến tranh kết thúc. Chính phủ Mỹ sử dụng khái niệm “kẻ thù tham chiến” để tránh Công ước Genève vì cho rằng khủng bố không phải là quân đội chính quy. Các nghi can khủng bố được giam giữ tại các nhà tù ngoài nước Mỹ, do đó Mỹ lập luận các tù nhân này cũng không thuộc quyền tài phán của hiến pháp Mỹ. Tháng 3-2009, chính phủ của Tổng thống Obama đã quyết định bỏ khái niệm “kẻ thù tham chiến” đối với các nghi can khủng bố bị giam giữ ở Guantanamo (Cuba).