Vụ hiếp dâm hành khách xe buýt thứ hai ở Ấn Độ

Đây là vụ hiếp dâm thứ hai trên xe buýt xảy ra ở Ấn Độ trong thời gian gần đây.

Báo Times of India (Ấn Độ) đưa tin theo đơn tố cáo của nạn nhân, đêm xảy ra vụ án, cô lên xe buýt về nhà cha mẹ chồng ở huyện Pathankot. Cô là hành khách duy nhất trên xe. Tài xế xe buýt Daler Singh không dừng xe tại trạm xe buýt gần nhà cha mẹ chồng cô mà chạy đến huyện Gurdaspur. Cô nhờ nhân viên bán vé bảo tài xế dừng lại nhưng y không thèm nghe.

Sau đó, bọn chúng ép cô ngồi lên xe máy chở đến một ngôi nhà. Tại đây, hai tên này cùng năm đồng bọn chờ sẵn lần lượt hiếp dâm cô suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, chúng đem bỏ cô ở một ngôi làng thuộc huyện Pathankot. Trong sáu tên bị cảnh sát bắt giữ có tài xế xe buýt và nhân viên bán vé. Một tên còn lẩn trốn. Cảnh sát cho biết bọn hiếp dâm đã nhận tội. Nạn nhân đã được giám định.

Liên quan đến vụ nữ sinh viên bị hiếp dâm trên xe buýt ở New Delhi hôm 16-12-2012, báo The Hindu (Ấn Độ) ngày 13-1 đưa tin bà Sheila Dikshit, thị trưởng New Delhi, ghi nhận nhiều người dân ngại giúp đỡ những người gặp nạn vì họ sợ liên lụy đến cảnh sát. Bà đã lên tiếng kêu gọi cảnh sát thay đổi lề lối làm việc.

Trong khi đó, Sở Phúc lợi xã hội ở bang Bihar cho biết đã thành lập 35 đường dây nóng miễn phí ở 35 huyện để tư vấn cho các phụ nữ gặp nguy hiểm.

