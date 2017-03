Vụ Hồ Quang Phương bị đánh: Kiện cảnh sát 7 tội

Công luận phản ứng do chính quyền không công khai Báo New America Media (Mỹ) ngày 28-10 nhận định việc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco vào cuộc bảo vệ quyền lợi công dân nước mình là kịp thời. Phóng viên Raj Jayadev của Báo New America Media bình luận, sở dĩ vụ cảnh sát đánh Phương dẫn đến phản ứng gay gắt của công luận trong những ngày qua vì sự việc xảy ra trong thời điểm nhạy cảm, khi mà trước đó đã có nhiều sự kiện bạo lực tương tự của cảnh sát, thêm nữa chính quyền không chịu công khai thông tin điều tra và tìm người chịu trách nhiệm. Theo phóng viên Raj Jayadev, cộng đồng người Việt hiện đang truyền tai nhau rằng nên hạn chế gọi điện thoại nhờ cảnh sát giúp đỡ vì biết đâu họ sẽ gặp rủi ro như anh Daniel Phạm. Trong vụ cảnh sát bắn chết anh Daniel Phạm, văn phòng cảnh sát San Jose hứa điều tra nhưng không công khai kết quả. Ngày 18-10, Phòng Tư pháp quận Santa Clara thông báo khép lại vụ này mà không truy tố cảnh sát nào. Báo Mercury News dẫn thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi tháng 10-2008 cho thấy số vụ bắt bớ tại TP San Jose nhiều hơn bất kỳ thành phố nào trong bang California và tỷ lệ dân thuộc các cộng đồng người nước ngoài bị bắt cao bất thường. Cao nhất là dân gốc các nước Mỹ La tinh (chiếm 57%) dù đối tượng này chỉ chiếm khoảng 30% dân số San Jose. Sau thông tin này, TP San Jose như sôi lên, chính quyền phải mở diễn đàn để người dân bày tỏ bức xúc. Hàng trăm người than phiền họ bị cảnh sát bắt mà không có cáo buộc gì cụ thể. Sau đó, số vụ bắt bớ giảm nhiều so với trước, càng khẳng định các vụ bắt bớ trước kia là không cần thiết. HỒNG CẨM (Theo New America Media, KCBS)