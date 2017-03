Vụ Israel tấn công tàu cứu trợ: HĐBA yêu cầu điều tra

Sáng sớm ngày 1-6, Hội đồng Bảo an LHQ đã chấm dứt cuộc họp khẩn cấp kéo dài gần 12 tiếng về vụ quân đội Israel tấn công sáu tàu thuộc Đội tàu vì tự do (Freedom Flotilla) chở hàng cứu trợ cho dải Gaza. Hội đồng Bảo an đã ra tuyên bố chung lên án hành động tấn công đội tàu và yêu cầu mở cuộc điều tra nhanh chóng, công bằng và minh bạch.

Trước đó, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Ả rập đã đề nghị các biện pháp mạnh hơn nhiều, bao gồm: Hội đồng Bảo an lên án Israel vi phạm luật pháp quốc tế; mở cuộc điều tra quốc tế độc lập; Israel phải bồi thường cho các nạn nhân, hủy bỏ lệnh phong tỏa dải Gaza và thả ngay sáu tàu, hàng trăm thuyền viên và hàng cứu trợ.

Ngày 1-6, Liên đoàn Ả rập cũng đã họp khẩn. Dự kiến đại sứ các nước NATO sẽ họp vào cuối ngày.

Bộ Ngoại giao Israel thông báo trong số 700 người đi theo Đội tàu vì tự do, khoảng 50 người bị trục xuất và 629 người bị giam.

Biểu tình phản đối Israel trước trụ sở LHQ tại New York (Mỹ) ngày 1-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Obama đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và mong muốn Israel giải thích rõ sự việc càng sớm càng tốt. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.

Trong ngày 1-6, các nước tiếp tục lên tiếng chỉ trích Israel. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ví đây là hành động cướp của giết người của Israel và yêu cầu Israel xin lỗi. Tân Thủ tướng Anh David Cameron cũng chỉ trích Israel trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu.

Làn sóng phẫn nộ lan tràn khắp thế giới, đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân xuống đường đốt cờ Israel. Thủ tướng Netanyahu phải kêu gọi công dân Israel tránh xa Thổ Nhĩ Kỳ vì sợ bị trả thù.

Tại Jerusalem, người Palestine ném chai lọ và gạch đá vào binh lính Israel. Tại Jordan, hàng trăm người biểu tình yêu cầu chính phủ cắt đứt quan hệ với Israel. Tại Ai Cập, người biểu tình tụ tập trước Bộ Ngoại giao chỉ trích chính phủ quá mềm yếu với Israel.

Làn sóng phản đối Israel bùng nổ tại 20 thành phố Hy Lạp. Tại thủ đô Athens, cảnh sát phải dùng lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng giải tán 2.500 người biểu tình bên ngoài đại sứ quán Israel.

Tại thủ đô Tehran (Iran), hàng chục sinh viên ném đá và trứng vào trụ sở LHQ và đốt cờ Israel. Tại Baghdad (Iraq), 3.000 người xuống đường nguyền rủa Israel.

Tại Washington (Mỹ), người biểu tình từ bên ngoài đại sứ quán Israel đã kéo tới Nhà Trắng yêu cầu đóng cửa đại sứ quán. 300 người biểu tình tại Toronto (Canada). Tại Paris (Pháp), cảnh sát chống bạo động phải dùng hơi cay giải tán hàng trăm người biểu tình bên ngoài đại sứ quán Israel.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều nước như Saudi Arabia, Lebanon, Syria, Ý, Thụy Điển, Na Uy…

Về phản ứng của Việt Nam trước hành động tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ tới dải Gaza trên khu vực hải phận quốc tế của quân đội Israel, ngày 1-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga tuyên bố: “Việt Nam lên án mạnh mẽ việc quân đội Israel tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ tới dải Gaza làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Hành động này đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm cho tình hình khu vực thêm căng thẳng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến những người thiệt mạng trong vụ tấn công”. (Theo trang web Bộ Ngoại giao)

THIÊN ÂN (Theo CNN, Times Online, AP)