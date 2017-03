Vụ lở đất khu mỏ Trung Quốc: Phát hiện thi thể 7 người

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, thi thể của 7 nạn nhân đã được đưa khỏi đống đổ nát của ký túc xá nhân viên tại một mỏ than ở thị trấn Thương Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.



Hiện chỉ mới phát hiện thi thể 7 nạn nhân sau vụ lở đất ở công ty khai thác mỏ Ngô Châu (ảnh: Tân Hoa)

Trước đó hôm 12-08, chính quyền thị trấn Thương Lạc cho biết hơn 1 triệu m3 đất đá đã đổ xuống khu ký túc xá của công ty khai thác mỏ Ngô Châu (Wuzhou). Toàn bộ 15 khu nhà tập thể của các nhân viên công ty Ngô Châu và ba ngôi nhà khác bị chôn vùi hoàn toàn.

Sau khi xảy ra vụ lở đất, các hoạt động cứu hộ đã được chính quyền địa phương triển khai. Nổ lực tìm kiếm đã bị cản trở rất nhiều do một khối lượng rất lớn các đống đất đá. Đồng thời lực lượng cứu hộ sợ sẽ xảy ra vụ lở đất thứ hai.

Được biết, Trung Quốc, nước sản xuất than lớn nhất thế giới, đang phải "vật lộn" để cải thiện các tiêu chuẩn trong ngành, nơi các quy định thường bị lơ là và các ông chủ thường chạy đua lợi nhuận mà không đảm bảo an toàn lao động. Hồi năm ngoái, tai nạn tại các mỏ than ở Trung Quốc đã giết chết 931 người.