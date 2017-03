Vụ nổ bom ở Bangkok: Các nghi can mang hộ chiếu Iran giả

Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan kêu gọi công dân Mỹ báo cảnh sát nếu thấy túi đồ vô chủ nơi công cộng và các hành vi đáng nghi ngờ. Văn phòng Ngoại giao Anh nêu rõ công dân Anh nên cảnh giác khi đến Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Khon Kaen, Udon Thani và Ubon Ratchathani.

Ngày 15-2, Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul thông báo cảnh sát đã khởi tố hai nghi can Saeid Moradi và Mohammad Hazaei. Ông khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy các vụ nổ liên quan đến khủng bố, hộ chiếu của hai nghi can ghi quốc tịch Iran nhưng là hộ chiếu giả.

Giám đốc cảnh sát nhập cư Wiboon Bangthamai cho biết nghi can thứ ba Zedhaghat Zadech Masoud đã lên máy bay từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) bay sang Kuala Lumpur (Malaysia) đêm 14-2. Nghi can thứ tư là một phụ nữ người Iran tên Rohani Leila có thể đã trốn thoát khỏi Thái Lan.

Cảnh sát liên bang Malaysia cho biết cảnh sát Malaysia đang phối hợp với tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế giám sát chặt chẽ vụ án.

Một quan chức tình báo cấp cao Thái Lan giấu tên cho biết các nghi can gây nổ nhằm mục tiêu là các nhà ngoại giao Israel ở Bangkok. Kế hoạch của chúng là gài bom vào xe các nhà ngoại giao. Tuy nhiên, chúng chưa kịp thực hiện âm mưu thì một quả bom tự tạo tình cờ phát nổ tại nhà thuê.

Đại sứ Israel tại Thái Lan Itzhak Shoham cho biết bom được tìm thấy tại căn nhà thuê giống các thiết bị gây ra hai vụ nổ trước đó tại Ấn Độ và Grudia, như vậy các vụ nổ do cùng một nhóm khủng bố gây ra. Trong khi đó, tướng Wichean Potephosree, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, cho biết chưa tìm thấy liên hệ nào giữa các vụ nổ tại Thái Lan, Ấn Độ và Grudia.

Khi lục soát nhà thuê, cảnh sát tìm thấy hai quả bom, mỗi quả chứa 1,5-2 kg chất nổ C-4. Dựa vào thiết bị và loại chất nổ, tướng Potephosree khẳng định bom nhắm vào mục tiêu cá nhân và có lắp nam châm để dễ cài vào xe.

Cơ quan an ninh Thái Lan thừa nhận họ quá bất ngờ trước các vụ nổ và thiếu thông tin về thủ phạm cũng như mục tiêu tấn công. Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Priewpan Damapong nói bom nhắm vào công dân nước ngoài ở Thái Lan. Trước đó, ông cho biết các nghi can đến Phuket (Thái Lan) ngày 8-12 trên cùng chuyến bay từ Malaysia.

Ngày 15-2, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các vụ nổ bom ở Bangkok, đồng thời tố cáo Israel đang tìm cách phá hoại quan hệ Iran-Thái Lan và cơ quan tình báo Israel thường là thủ phạm các vụ tương tự. Bộ Ngoại giao cho biết Iran đang chuẩn bị hợp tác với Thái Lan để làm sáng tỏ vấn đề.

Cùng ngày, cảnh sát New Delhi (Ấn Độ) thông báo đã bắt giữ năm nghi can (chưa xác định quốc tịch) liên quan đến vụ đánh bom xe của nhân viên ngoại giao Israel ở New Delhi hôm 13-2.

LÊ LINH - DUY KHANG (Theo AP, Bangkok Post, The Nation)