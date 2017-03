Vụ nổ súng trong tòa nhà QH Canada: Ba vấn đề bảo vệ an ninh

Báo La Presse (Canada) đưa tin tại cuộc họp báo ngày 23-10 (giờ địa phương) ở thủ đô Ottawa, cảnh sát Canada đã công bố thêm thông tin về vụ nổ súng trong tòa nhà Quốc hội sáng 22-10.

Cảnh sát khẳng định hung thủ Michael Zehaf Bibeau không có tên trong danh sách 93 nghi can khủng bố bị giám sát.

Cảnh sát đã tìm thấy trong đĩa cứng của một nghi can khủng bố có ghi địa chỉ thư điện tử của hung thủ. Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

Cảnh sát khẳng định không có quan hệ giữa hung thủ và tên Martin Couture-Rouleau lái xe tông hai binh sĩ hôm 21-10.

Hiện thời động cơ gây án vẫn chưa rõ. Hôm 2-10, tên này từ Vancouver đến thủ đô Ottawa làm lại hộ chiếu (hộ chiếu cũ đã bị thu hồi vì cơ quan tình báo nghi ngờ y sẽ ra nước ngoài tham gia thánh chiến).

Từ lúc nổ súng lần đầu đến khi vào tòa nhà Quốc hội, hung thủ Michael Zehaf Bibeau mất một phút 23 giây. Ảnh: OTTAWA CITIZEN





Băng ghi hình cảnh hung thủ đang chạy vào tòa nhà Quốc hội. Ảnh: REUTERS

Trong đơn xin cấp lại hộ chiếu, y ghi muốn đến Libya (quê cha) nhưng bà mẹ cho biết thực ra y dự tính đến Syria. Chưa rõ có phải y sang Syria để tham gia phiến quân Nhà nước Hồi giáo hay không.

Cơ quan điều tra cho rằng có thể tên này gặp khó khăn trong khi làm hộ chiếu nên mới manh động nổ súng.

Các nhân chứng trong nhà lưu trú dành cho người vô gia cư ở Ottawa khẳng định hung thủ từng trọ trong nhà lưu trú một, hai tuần trước khi gây án.

Họ thuật lại tên này rất tức giận vì hộ chiếu bị chính quyền giữ lại nên không thể xuất cảnh. Y đã có lần hét lên: “Tôi phải đi khỏi đây! Cái xứ này làm tôi điên mất!”.

Một số người không chịu nổi thái độ tức giận của y nên đã kéo y ra ngoài đánh.

Trong sự kiện nổ súng ở tòa nhà Quốc hội Canada đã nảy sinh ba vấn đề về an ninh:

 Thiếu rào chắn ở lối vào tòa nhà Quốc hội: Muốn vào đồi Quốc hội có một điểm khám xét xe gần Tòa án tối cao. Ở các lối vào khác dành cho xe ô tô có rào chắn (nhưng không cản nổi lực xe ô tô tông). Đó là lý do hung thủ Michael Zehaf Bibeau phải ăn cắp xe bên trong đồi Quốc hội. Trong khi đó, các lối vào bên trong tòa nhà Quốc hội thì không có rào chắn nào hết.

 Quá nhiều bộ phận cảnh sát và an ninh bên trong đồi Quốc hội: Trước đây đã có ý kiến chỉ nên bố trí một đơn vị phụ trách bảo vệ an ninh nhưng ý kiến này gặp nhiều trở ngại. Ví dụ các nghị sĩ không muốn cảnh sát trực gác bên trong tòa nhà Quốc hội.

 Nhân viên an ninh không mang súng: Quan điểm hiện nay của chính phủ là mọi người có thể tự do ra vào tòa nhà Quốc hội. Như vậy chỉ còn cách tăng cường an ninh. Dù vậy, rất ít nhân viên an ninh trong tòa nhà Quốc hội mang súng vì chính phủ nhận thấy không cần thiết. Chỉ có cảnh sát tuần tra bên ngoài tòa nhà và nhân viên an ninh bảo vệ thủ tướng cùng các lãnh đạo đảng mới mang súng.