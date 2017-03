Vụ nổ thứ 18 và 60 gói bưu phẩm khả nghi

Cách thứ nhất là bưu phẩm phát nổ khi vừa mở ra. Một người bán trái cây họ Khang được ai đó thuê 180 nhân dân tệ để đi giao gói hàng. Khi người nhận đề nghị mở ra thì gói hàng nổ, người bán trái cây bị thương. Cách thứ hai là điều khiển từ xa như vụ nổ tại khu nhà ngủ của trang trại chăn nuôi làm nhà sập, nhiều người chết.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin 8 giờ sáng 1-10, vụ nổ thứ 18 đã xảy ra tại căn nhà sáu tầng của dân gần cơ quan quản lý đường bộ huyện Liễu Thành. Nhà bị thiệt hại đáng kể. Một người bị thương. Chiều hôm trước đã xảy ra 17 vụ nổ do bom thư làm bảy người chết, 51 người bị thương, hai người mất tích.





Tòa nhà đổ vỡ sau vụ nổ ở Quảng Tây.

Các vụ nổ xảy ra ở nhiều địa điểm như bệnh viện, trại giam, nhà ga, trang trại chăn nuôi, siêu thị, chợ, cơ quan chính quyền địa phương, trung tâm phòng, chống dịch bệnh. Báo Le Monde (Pháp) nhận định như thế thủ phạm không nhắm đến mục tiêu nào cụ thể.

Đêm 30-9, một người đàn ông 33 tuổi họ Vệ (hoặc họ Ngụy) cư trú trong huyện Liễu Thành đã bị bắt. Người này được thuê đi giao bom thư. Bộ Công an đã cử điều tra viên về huyện Liễu Thành. Công an địa phương đã thông báo người dân không nên nhận vật dụng chuyển đến bằng con đường không chính thức. Nhờ người dân tố giác, công an đã tịch thu 60 gói bưu phẩm khả nghi. Bưu điện TP Liễu Châu đã ngừng dịch vụ giao bưu phẩm đến cuối tuần.

TNL