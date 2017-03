Vụ Syria bắn rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ: NATO không can thiệp quân sự

Ngày 26-6 (giờ địa phương), NATO đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở Brussels (Bỉ). Cuộc họp kéo dài khoảng 90 phút.

Hãng tin Reuters cho biết tại cuộc họp, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại NATO đã trình bày như sau: Ngày 22-6, trong lúc bay huấn luyện trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải, một máy bay tiêm kích F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ đã bay vào không phận Syria trong khoảng 5 phút và điều này đã được thông báo với Syria; sau đó máy bay bị Syria bắn hạ cách bờ biển Syria 13 hải lý, tức thuộc vùng biển quốc tế.

Các đại sứ của 28 nước thành viên NATO đã phát biểu ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng NATO nhất trí lên án hành động bắn rơi máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ của Syria và đánh giá đây là hành động không thể chấp nhận được, tuy nhiên không gợi lên khả năng can thiệp quân sự nào. Khác với Libya, từ đầu cuộc khủng hoảng ở Syria, NATO luôn luôn giữ quan điểm loại trừ khả năng can thiệp quân sự. Hôm 25-6, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinç cho biết máy bay F-4 Phantom bị bắn rơi bằng tên lửa tầm nhiệt điều khiển bằng tia laser vì tọa độ máy bay bị bắn ngoài tầm bắn của súng phòng không Syria.

Ngày 26-6, tàu tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm máy bay bị bắn rơi và hai phi công trên Địa Trung Hải. Ảnh: AP

Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi thư cho Hội đồng Bảo an LHQ ghi nhận hành động bắn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ của Syria đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh, tuy nhiên thư không yêu cầu Hội đồng Bảo an hành động.

Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn rơi bằng pháo phòng không tầm ngắn chứ không phải tên lửa tầm nhiệt điều khiển bằng tia laser như Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Người phát ngôn giải thích máy bay F-4 Phantom bay ở tầm thấp trên hành lang bay hay xuất hiện máy bay chiến đấu Israel, sau đó biến mất rồi xuất hiện trở lại trong không phận Syria cách bờ biển Syria 1-2 km. Người phát ngôn khẳng định vị trí máy bay rơi sẽ chứng minh máy bay xâm nhập không phận Syria.

Theo hãng tin AP, ngày 26-6, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo từ nay về sau quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay đổi quy tắc hành động và sẽ giáng trả mọi vi phạm biên giới của Syria. Ông giải thích mọi yếu tố quân sự đến từ Syria có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đều bị xem là mục tiêu tấn công.

Tại cuộc họp báo ngày 25-6, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinç đã tố cáo Syria bắn nhầm một máy bay cứu nạn biển đang bay trên Địa Trung Hải tìm kiếm hai phi công máy bay F-4 Phantom bị Syria bắn rơi trước đó. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, Syria đã ngừng bắn. Ông không nói rõ máy bay có bị trúng đạn hay không.

