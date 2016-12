Vụ tấn công Berlin: Cảnh sát bắt nhầm hung thủ?

Vụ xe tải tấn công chợ giáng sinh Berlin, đến hết ngày 20-12 đã làm 12 người thiệt mạng, bao gồm sáu người đã được xác định là người Đức. 48 người khác bị thương trong đó 18 người bị thương rất nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, nghi phạm chính trong vụ tấn công là công dân Pakistan 23 tuổi, đến nước Đức tháng 12-2015, chuyển sang Berlin hồi tháng 2-2016 và đến tháng 6-2016 thì người này mới chính thức được Đức cấp giấy phép lưu trú.

Nghi phạm này đã bị một thanh niên có mặt ở hiện trường truy đuổi sau khi vụ tai nạn xảy ra, rồi bị cảnh sát bắt giữ không lâu ngay sau đó. Tuy nhiên, các tờ báo của Đức dẫn lời cảnh sát Đức cho hay nghi phạm một mực không nhận mình là tài xế gây ra vụ thảm sát chợ giáng sinh.

Cũng theo cảnh sát Đức, người ngồi bên cạnh tài xế của chiếc xe tải gây án đã chết ngay trên xe. Người này có quốc tịch Ba Lan, không phải là người đã lái chiếc xe tải tại thời điểm gây án. Người này chết do bị đâm và bị súng bắn.

Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung khí và khẩu súng gây án. Có nghi ngờ rằng, tài xế đã giết người ngồi bên cạnh trước khi ra tay tấn công khu chợ giáng sinh vốn đang tập trung rất đông người dân.



Khu chợ giáng sinh Berlin bị xe tải tấn công giết chết 12 người

Chiều ngày 20-12 (giờ địa phương), cảnh sát cho biết họ cũng không tìm thấy trên người nghi phạm bất kỳ khẩu súng nào. Đồng thời nghi phạm cũng không bị bất kỳ vết thương do xô xát nào gây ra. Chính vì các tình tiết này, truyền thông Đức bắt đầu rộ lên những nghi ngờ rằng nghi phạm 23 tuổi đang bị bắt không phải là kẻ thủ ác của vụ án.

Cảnh sát trưởng Berlin Klaus Kandt cho biết hiện tại vẫn không rõ người này có phải là tài xế hay không. Hiện khoanh vùng nghi phạm là khá rộng, và dựa trên các tình tiết đến thời điểm hiện tại thì cảnh sát cũng thừa nhận rằng nghi phạm bị bắt giữ rất có thể không phải là tài xế xe tải đã gây án.

Điều này càng dấy lên lo ngại hung thủ thật sự của vụ án vẫn còn ung dung tại ngoại và trên người có súng. Cảnh sát Berlin lo ngại, nếu quả thật hung thủ còn đâu đó ngoài kia, hắn có thể tiếp tục gây ra những nguy hiểm cho xã hội và một vụ tấn công khủng bố tương tự hoàn toàn có thể tiếp diễn.

Ông Holger Munch, người đứng đầu cảnh sát hình sự liên bang cho rằng thủ phạm được trang bị vũ trang vẫn đang nhởn nhơ và kêu gọi mọi người nên đề cao cảnh giác.

Cảnh sát Đức cũng nghi ngờ vụ tấn công là một vụ khủng bố có liên quan đến Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Vụ tấn công bằng xe tải này là vụ thứ hai trong năm tại châu Âu, sau vụ xe tải tấn công khu đông dân ở Nizza mừng Quốc khánh Pháp hôm 14-7, khiến 87 người chết. Vụ tấn công chấn động tại Pháp được giới chức trách kết luận là do IS gây ra.

Cũng trong ngày 20-12, IS cũng đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ công. Tố chức này nói rằng người lái chiếc xe tải đã tấn công nhắm vào các công dân của Ki tô giáo.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thị trưởng Berlin Michael Müller đã đích thân đến hiện trường vụ tấn công, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân đã mất. Bà Merkel cũng ghé vào nhà thờ Memorial gần khu vực xảy ra vụ thảm sát để viết lời chia buồn với nạn nhân cùng gia đình của họ.

Bà Merkel cho rằng sẽ thật kinh khủng cho toàn thể nhân dân Đức nếu thủ phạm là một người đang xin tỵ nạn tại Đức.

Đảng cánh hữu “Sự lựa chọn khác ở Đức” (AfD) tuyên bố rằng Kitô giáo đã bị tấn công. Bà Frauke Petry, người đứng đầu Đảng AfD cho biết: "Chợ Giáng sinh mà không phải là một mục tiêu ngẫu nhiên. Nó không chỉ là một cuộc tấn công vào tự do và lối sống của chúng ta, mà còn là sự tấn công vào truyền thống Kitô giáo. Đức là một quốc gia bị chia rẽ vì vấn đề nhập cư”.

Phía Nhà Trắng lên án cuộc tấn công khủng bố. Tổng thống mới đắc cử, Donald Trump, gọi đó là một "cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng", đổ lỗi cho IS và những kẻ khủng bố Hồi giáo khác đã liên tục giết người Kitô hữu trong cộng đồng và những nơi thờ phượng của họ.

Cựu lãnh đạo Đảng UKIP (Anh), ông Nigel Farage nói "các sự kiện như thế này sẽ là hệ quả của bà Merkel".