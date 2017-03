Vụ tàu chiến Cheonan: Hàn Quốc khởi động tâm lý chiến

Theo Thông tấn xã trung ương CHDCND Triều Tiên ngày 25-5, CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu quân đội Hàn Quốc điều tra lại nguyên nhân tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm.

CHDCND Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ thực hiện chiến tranh tổng lực nếu Hàn Quốc tiếp tục xâm phạm hải phận CHDCND Triều Tiên bởi từ ngày 17-5, hàng chục tàu hải quân Hàn Quốc đã xâm phạm hải phận. CHDCND Triều Tiên xem đây là hành động cố ý khiêu khích để tạo ra xung đột quân sự tại Hoàng Hải nhằm dẫn đến chiến tranh.

Hàn Quốc đã xác minh nguồn tin Thứ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên O Kuk-ryol tuyên bố trên đài phát thanh rằng Chủ tịch Kim Jong-il đã đặt quân đội CHDCND Triều Tiên trong tình trạng báo động từ ngày 20-5 và các tổ chức dân sự cũng nhận được lệnh báo động.

Các nhà hoạt động chống chiến tranh tập trung trước trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại thủ đô Seoul ngày 25-5 để yêu cầu chính phủ điều tra lại vụ chìm tàu Cheonan. Ảnh: REUTERS

Ngày 25-5, bất chấp đe dọa trước đó của CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc bắt đầu dựng loa phóng thanh tại biên giới hai miền Triều Tiên. Tối trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố chương trình phát thanh tâm lý chiến mang tên Tiếng nói tự do bắt đầu từ 18 giờ ngày 24-5 với thời lượng 4 tiếng và phát sóng ba lần mỗi ngày.

Nội dung chương trình tâm lý chiến gồm bài phát biểu của Tổng thống Lee Myung-bak, các thông điệp kêu gọi tự do, dân chủ của một tướng lĩnh, một bài hát tán dương tự do do ban nhạc nữ Hàn Quốc thể hiện, tuyên truyền tình hình thiếu lương thực tại CHDCND Triều Tiên, công bố số liệu của Quỹ Nhi đồng LHQ ước tính 1/3 trẻ em CHDCND Triều Tiên bị suy dinh dưỡng...

Ngày 24-5, người phát ngôn Lầu Năm góc (Mỹ) Bryan Whitman cho biết Mỹ và Hàn Quốc sẽ tập trận chung để chống lại tàu ngầm CHDCND Triều Tiên tại vùng biển biên giới hai miền Triều Tiên.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Naoto Kan tuyên bố Nhật sẽ xem xét áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với CHDCND Triều Tiên.

Hãng tin Chosun Ilbo (Hàn Quốc) phân tích, với quyết định trừng phạt kinh tế của Hàn Quốc, dự báo CHDCND Triều Tiên sẽ bị thiệt hại khoảng 300 triệu USD (5.700 tỉ đồng VN) một năm hoặc tương đương 10% tổng doanh thu năm 2008 (3,47 tỉ USD).

Theo số liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Hàn Quốc nhập khẩu 245,19 triệu USD sản phẩm từ CHDCND Triều Tiên, trong đó thủy hải sản 54,23 triệu USD, cá khô 20,97 triệu USD, kẽm 18,83 triệu USD. Phí bảo hiểm và vận chuyển 210,87 triệu USD.

CHDCND Triều Tiên cũng sẽ phải chi 1 triệu USD chi phí nhiên liệu vì tàu phải đi vòng qua eo biển Jeju sau khi đường hải vận này bị cấm.

Năm 2009, các tổ chức viện trợ của chính phủ và tư nhân Hàn Quốc đã hỗ trợ cho CHDCND Triều Tiên 68,9 triệu USD, bao gồm cả lương thực cứu trợ. CHDCND Triều Tiên sẽ mất thêm khoản này.

Đòn chí tử đánh vào nền kinh tế của CHDCND Triều Tiên là 120.000 công nhân sẽ không được ký hợp đồng tại khu công nghiệp Kaesong (đặc khu kinh tế hợp tác với Hàn Quốc). Năm 2009, Hàn Quốc đã trả 31,75 triệu USD tiền lương cho hơn 40.000 công nhân tại khu công nghiệp này.

Trong buổi họp báo định kỳ ngày 25-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố phản đối bất kỳ hoạt động gây bất ổn nào xảy ra giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Người phát ngôn Mã Triều Húc nói: “Chúng tôi chân thành hy vọng các bên có liên quan điềm tĩnh và kiềm chế… Chúng tôi nghĩ rằng thương lượng vẫn tốt hơn đối đầu”.

THANH ANH (Theo Financial Times, Chosun Ilbo, Yonhap, BBC, Strait Times)