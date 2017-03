Vụ tàu chiến Cheonan: Hàn Quốc trả đũa CHDCND Triều Tiên

Ngày 24-5, Tổng thống Mỹ Obama đã chỉ thị cho quân đội Mỹ tại Hàn Quốc phải hợp tác với quân đội Hàn Quốc để sẵn sàng đối phó với mọi động thái gây hấn của CHDCND Triều Tiên.

Vài giờ trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên truyền hình tuyên bố trừng phạt CHDCND Triều Tiên vì đã bắn ngư lôi làm chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc gần hai tháng trước, làm 46 binh sĩ thiệt mạng.

Ông tuyên bố để cho CHDCND Triều Tiên một cơ hội nữa và nếu sắp tới, CHDCND Triều Tiên có hành vi gây hấn, xâm phạm hải phận, không phận hay lãnh thổ Hàn Quốc, Hàn Quốc sẽ thực thi quyền tự vệ, đáp trả bằng quân sự ngay lập tức.

Biếm họa của Paresh Nath đăng trên báo Ấn Độ NATIONAL HERALD (Cheonan incident=Sự cố chìm tàu Cheonan; We must bring him to dialogue=Phải đưa ông ta quay lại đối thoại; Diplomacy= Ngoại giao; N.Korea=CHDCND Triều Tiên)

Ông yêu cầu CHDCND Triều Tiên lập tức xin lỗi Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế vì đã bắn ngư lôi làm chìm tàu, đồng thời thể hiện thiện chí bằng cách trừng phạt những người có liên quan đến vụ bắn chìm tàu. Ông nhấn mạnh sẽ đưa vụ tàu chiến Cheonan ra Hội đồng Bảo an LHQ đề nghị xem xét, ban hành nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên.

Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan, nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, Thụy Điển, Nhật hứa sẽ ủng hộ nghị quyết. Ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc hiện thời là tranh thủ sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc.

Về kinh tế, ông Lee Myung-bak tuyên bố ngưng ngay mọi giao dịch thương mại và chương trình trao đổi giữa hai miền và chỉ duy trì khu công nghiệp chung Kaesong. Mọi tàu thuyền dân sự của CHDCND Triều Tiên không được vào lãnh hải Hàn Quốc vốn trước đây vẫn được phép theo Hiệp ước hàng hải liên Triều ký năm 2004.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young tuyên bố quân đội sẽ tập trận vào nửa cuối năm 2010 với nội dung chính là tăng cường khả năng đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong ngày 24-5, Hàn Quốc đã khôi phục chiến tranh tâm lý chống CHDCND Triều Tiên vốn đã ngưng lại sau khi quan hệ hai miền Triều Tiên nồng ấm hơn từ năm 2004.

Chưa đầy 2 tiếng sau khi Hàn Quốc tuyên bố khôi phục chiến tranh tâm lý, quân đội CHDCND Triều Tiên đã cảnh cáo sẽ bắn bỏ các loa phóng thanh dọc biên giới nếu Hàn Quốc dựng loa để tuyên truyền.

Theo Học viện Phát triển Hàn Quốc, 80% giao dịch thương mại của CHDCND Triều Tiên là với Trung Quốc và Hàn Quốc (38%), đặc biệt các mặt hàng chiến lược chủ yếu đều do Trung Quốc cung cấp. Vì vậy, quyết định trừng phạt kinh tế của Hàn Quốc chỉ gây thiệt hại nhiều nhất đối với nhân dân CHDCND Triều Tiên vì các chương trình cứu trợ nhân đạo của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên sẽ bị cắt giảm đến mức thấp nhất.

Trong chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 23 và 24-5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton liên tục đề nghị Trung Quốc hợp tác với Mỹ ra phản ứng về vụ tàu chiến Cheonan. Trước lời thúc hối phải ra tuyên bố lên án CHDCND Triều Tiên của bà Hillary Clinton, Trung Quốc khăng khăng cho biết vẫn đang nghiên cứu thông tin điều tra và sẽ sớm đưa ra nhận định.

ĐĂNG KHOA - ĐỨC LONG (Theo Yonhap, Chosun Ilbo, CNN)