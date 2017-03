Vụ thảm sát ở Mỹ: Không có bằng chứng hung thủ liên hệ IS

Báo chí Mỹ đánh giá vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse ở Orlando (bang Florida) rạng sáng 12-6 (giờ địa phương) là vụ tấn công thảm khốc nhất ở Mỹ từ sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001. Tổng thống Obama gọi đây là vụ thảm sát hàng loạt kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

CNN đưa tin hộp đêm Pulse là nơi nổi tiếng dành cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở Orlando. Vụ xả súng xảy ra trong lúc gần 350 người tham dự buổi tối với chủ đề “Hương vị La tinh” do hộp đêm tổ chức.

IS nhận trách nhiệm

Qua giấy tờ được tìm thấy trên thi thể hung thủ, FBI xác định hung thủ tên Omar Seddique Mateen, 29 tuổi.

Vài giờ sau vụ thảm sát ở Orlando, cơ quan truyền thông Amak của IS đưa tin: “Vụ tấn công bằng vũ khí nhắm vào một hộp đêm của dân đồng tính ở TP Orlando thuộc bang Florida của Mỹ làm hơn 100 người chết và bị thương là do một chiến binh Nhà nước Hồi giáo thực hiện”.

Sáng 13-6, trên bản tin phát thanh báo Al-Bayan của IS, IS chính thức nhận trách nhiệm.

Bản tin nêu rõ “Thượng đế đã cho người anh em Omar Mateen, một trong những chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Mỹ, tiến hành tấn công vào một hộp đêm” của dân đồng tính ở Orlando và “đã giết chết và làm bị thương hơn 100 người”.

Tuy nhiên, AFP dẫn nguồn tin từ ba quan chức Mỹ cho biết đến giờ không có bằng chứng nào cho thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa vụ thảm sát ở Orlando với IS.

Không có bằng chứng cho thấy IS đã lên kế hoạch, liên lạc trực tiếp với hung thủ, huấn luyện cho hung thủ hay cấp tiền cho âm mưu thảm sát.

Yếu tố duy nhất liên quan đến IS là sự kiện hung thủ Omar Mateen đã gọi vào số khẩn cấp 911 của cảnh sát thông báo đã tuyên thệ trung thành với IS.

Nguồn tin của AFP nhận định IS nhận trách nhiệm chỉ để đánh bóng tên tuổi vào lúc quân IS đang bị bao vây và bị thiệt hại nặng nề ở Iraq, Syria.

FBI ghi nhận hung thủ Omar Mateen có thể chỉ là người cuồng tín đối với IS giống như Syed Farook và Tashfeen Malik, đôi vợ chồng gốc Pakistan đã xả súng sát hại 14 người ở hạt San Bernardino (bang California) cuối năm ngoái. Chúng đã tuyên thệ trung thành với IS nhưng không có bằng chứng chúng đã tiếp xúc với IS.





Đêm canh thức tại Rome (Ý) tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát ở Orlando. Ảnh: AFP

Hung thủ từng bị FBI thẩm vấn

Omar Seddique Mateen sinh tại New York, có cha mẹ là người Afghanistan. Sau này gia đình dời nhà về bang Florida. Tại đây, Omar Mateen theo học khoa luật hình sự tại ĐH quốc gia Indian River.

Tháng 7-2007, Omar Mateen vào làm nhân viên cho Công ty bảo vệ G4S nên có giấy phép mang súng ở Florida. Năm 2009, Omar Mateen lập gia đình và hai năm sau ly hôn, sau đó lập gia đình lần nữa và có một con trai.

Chị Sitora Yusufiy, vợ cũ của hung thủ, kể lại lúc mới cưới chồng là người bình thường, thích khôi hài, biết lo cho gia đình. Vài tháng sau, tính tình chồng trở nên bất thường, dễ nóng giận vô cớ và thường xuyên đánh chị.

Chị khẳng định Omar Mateen là tín đồ Hồi giáo ngoan đạo nhưng chưa bao giờ rao giảng về cực đoan hay khủng bố và cũng không có bạn bè là thành phần cực đoan.

Trả lời kênh truyền hình NBC News, cha của Omar Mateen cho biết cách đây vài tháng, con ông đã từng bị sốc khi nhìn thấy hai người đàn ông ôm hôn, do đó có thể con ông tấn công vào hộp đêm của người đồng giới vì căm ghét.

Trong quá khứ Omar Mateen đã từng bị FBI thẩm vấn hai lần.

Năm 2013, các đồng nghiệp của Omar Mateen báo cáo hắn có nói đến khủng bố. FBI hỏi han nhân chứng, tổ chức giám sát, xác minh lý lịch và thẩm vấn hắn.

Sang năm 2014, FBI lại thẩm vấn vì nghi ngờ hắn có liên hệ với Moner Mohammad Abu Salha người ở bang Florida đã gia nhập Mặt trận Al Nusra (chi nhánh Al Qaeda ở Syria). Đây là tên đánh bom tự sát đầu tiên ở Syria mang quốc tịch Mỹ.

Sau khi thẩm vấn, FBI đánh giá mối tiếp xúc không thể trở thành mối đe dọa an ninh nên đình chỉ điều tra.

Omar Mateen đã mua hai vũ khí gây án với thủ tục hợp pháp cách nhau một tuần.