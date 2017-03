Vụ thử nghiệm vũ khí hoá học vô nhân đạo của CIA

Theo kết quả một cuộc điều tra mới được báo chí phương Tây đăng tải, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) gần 60 năm về trước đã có một vụ thử nghiệm hết sức vô nhân tính.

Vụ thử nghiệm đáng sợ trên chỉ được đưa ra ánh sáng sau những nỗ lực điều tra không mệt mỏi của nhà báo Mỹ Hank Albarelli, người đã dành phần lớn thời gian của mình để tìm kiếm thông tin về những thử nghiệm về khả năng điều khiển tinh thần của CIA trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Quay trở lại quá khứ của nhiều thập niên trước, cái chết bí ẩn của tiến sĩ Frank Olson tại New York vào năm 1953 (theo khẳng định của các nhà chức trách là do tự tử) và đợt "dịch điên" bất ngờ bùng phát tại ngôi làng nhỏ của Pháp năm 1951 dường như chẳng có mối quan hệ gì với nhau. Cái chết của Olson từ lâu vẫn được nghi ngờ là một vụ ám sát do chính phủ đứng đằng sau, nhưng các hung thủ và động cơ thực sự của nó vẫn được coi là một ẩn số. Còn đợt bùng phát bệnh điên tại ngôi làng Pont St. Esprit cũng bị che giấu bằng mọi cách trước con mắt của các nhà khoa học.

Ngôi làng Pont-Saint-Esprit hiện nay; Cuốn sách "A Terrible Mistake: The Murder of Frank Olson and the CIA's Secret Cold War Experiments" của nhà báo Hank Albarelli (ảnh nhỏ)

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8/1951, khi hàng trăm dân làng tại Pont St. Esprit đều bị những cơn điên loạn hàng loạt cùng chứng ảo giác khi cùng ăn một loại bánh mì bán tại đó. Những người trót ăn phải loại bánh mì "bị nguyền rủa" trên đã mắc phải những chứng ảo giác không thể tin được: chẳng hạn như một người đàn ông đã nhảy xuống sông, đồng thời la hét bụng anh ta đang bị rắn cắn; một cậu bé 11 tuổi ra sức bóp cổ bà của mình; một người đàn ông khác tự cho mình là "máy bay", trước khi lao ra ngoài khoảng không từ cửa sổ trên lầu làm gãy cả hai chân; một người khác khẳng định thấy quả tim mình chạy trốn khỏi cơ thể qua đường chân và năn nỉ bác sĩ đưa nó trở lại v.v... Chưa kể có không ít người còn tự cởi bỏ hết quần áo, chạy khắp nơi trên những con đường làng.

Hậu quả là có 5 người chết, hai người tự sát cùng hàng chục người khác đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần trong tình trạng bị trói chặt. Dân làng ban đầu đã đổ mọi tội lỗi lên đầu xưởng bánh mì địa phương, cho rằng cơ sở này đã để thủy ngân hay một loại nấm độc gây ảo giác nào đó lẫn vào trong nguyên liệu làm bánh.

Tuy nhiên, nhà báo Hank Albarelli sau một thời gian dài điều tra đã khẳng định, ông đã phát hiện ra những tài liệu của CIA điều tra những người bị điên do tác động của LSD trong khuôn khổ một chương trình bí mật nhằm kiểm soát nhận thức. Vụ việc ban đầu được Hãng dược phẩm Sandoz của Thụy Sĩ tổ chức điều tra. Điều trớ trêu là những phát hiện sau đó cho thấy, chính Sandoz đã cung cấp chất LSD cho CIA. Trong đoàn điều tra này, đáng chú ý có cả tiến sĩ Albert Hofmann, người đầu tiên đã tổng hợp được chất LSD. Albarelli đã phát hiện và giải mã được một cuộc nói chuyện giữa nhân viên CIA với một đại diện của Sandoz, trong đó nhắc tới "bí mật Pont St. Esprit" cùng lời giải thích đó là tác động của chất LSD.

Nhưng bằng chứng rõ ràng nhất mà Albarelli tìm được là một tài liệu mật của Nhà Trắng gửi cho các thành viên của Ủy ban Rockefeller (được thành lập vào năm 1975 chuyên điều tra những hành vi lạm dụng quyền hành của CIA). Tài liệu có liệt kê một loạt tên những công dân Pháp đã bí mật làm việc cho CIA, trong đó có cả những bằng chứng trực tiếp về vụ việc tại Pont St. Esprit.

Năm 1995, Albarelli bắt đầu điều tra nghiêm túc về cái chết của tiến sĩ Frank Olson, một nhà vi khuẩn học làm việc tại Trung tâm chiến tranh sinh học tuyệt mật của quân đội Mỹ tại Fort Detrick. Nhiều kết quả điều tra đã được Albarelli nhắc tới trong cuốn sách dày 900 trang của ông có tên "A Terrible Mistake: The Murder of Frank Olson and the CIA's Secret Cold War Experiments" (Sai lầm khủng khiếp: Vụ sát hại Frank Olson và những thử nghiệm bí mật trong Chiến tranh lạnh của CIA).

Albarelli còn phát hiện được tài liệu mật của FBI cho thấy, bộ phận phụ trách các chiến dịch đặc biệt tại Fort Detrick khoảng một năm trước vụ Pont St. Esprit còn dự định tổ chức một thử nghiệm tương tự tại hệ thống tàu điện ngầm New York vào tháng 12/1950. May mắn là kế hoạch trên đã bị trì hoãn, do nó dự định tiến hành sau vụ thử nghiệm tại Pháp.

Một nhà khoa học trong bộ phận trên đã giải thích trong tài liệu: "Các kết quả trong vụ thử nghiệm tại miền Nam nước Pháp nói chung là tốt, nhưng vẫn có những ảnh hưởng bất lợi được gọi là phản ứng "thiên nga đen". Một vài người đã bất ngờ bị chết". Có lẽ cũng chính vì những kết quả bất lợi này, người dân tại New York đã thoát khỏi một âm mưu thử nghiệm chất LSD vô nhân tính nữa.

Tuy không còn tổ chức những vụ thử nghiệm quy mô như tại Pont St. Esprit, nhưng trong khuôn khổ dự án có tên "Artichoke" thời điểm những năm 1950-1960, CIA đã bí mật thử nghiệm trên rất nhiều người khác nhau - từ những tù nhân nước ngoài, tội phạm, gái điếm cho tới những nhóm người thiểu số v.v... Tính ra, có tổng cộng gần 6.500 người Mỹ đã vô tình trở thành nạn nhân của các thử nghiệm LSD trong thời gian này, nhiều người trong số này đã chết, tự sát hay chịu những tổn thương không thể phục hồi khác.

Năm 1973, CIA đã cho hủy tất cả những hồ sơ liên quan đến các thử nghiệm LSD, cũng như hoạt động của Bộ phận chiến dịch đặc biệt tại Fort Detrick. Riêng đối với trường hợp của Frank Olson, mật vụ Mỹ vào năm 1975 thừa nhận đã bí mật thử nghiệm chất LSD lên Olson khiến ông này bị ảo giác nhảy qua cửa sổ mà chết. Sau đó, Lầu Năm Góc đã đề nghị một khoản tiền bồi thường 750 ngàn USD cho gia đình nhà khoa học này.

Linh Nga tổng hợp (ANTG)