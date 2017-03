Washington Post xác nhận từng bị tin tặc tấn công

Trong bản tin đăng tải ngay trên trang nhất ngày 2/2/2013, tờ Washington Post cho biết vụ việc xảy ra từ năm 2011, nhưng không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói là sau đó đã mở cuộc điều tra và nhờ một công ty chuyên quản lý an toàn mạng giúp giải quyết vấn đề.



Người phát ngôn Kris Coratti của báo này cho biết tờ báo đang sử dụng rất nhiều biện pháp an ninh mạng để ngăn chặn hoạt động của tin tặc.



Trước đó hôm 1/2, trang mạng xã hội Twitter cũng cho biết bị tin tặc đánh cắp mật khẩu của khoảng 250.000 người sử dụng. Theo một viên chức điều hành Twitter, các đối tượng tấn công là lực lượng "chuyên nghiệp."



Từ hôm 1/2, Chính phủ Mỹ đã bắt đầu thảo luận về những biện pháp chế tài sẽ áp dụng với Bắc Kinh để ngăn chặn những vụ tấn công mạng do tin tặc từ Trung Quốc thực hiện. Trong cuộc họp báo cuối cùng, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết Washington đã gửi những tín hiệu rõ ràng cho phía Bắc Kinh biết là Chính phủ Mỹ sẽ có biện pháp mạnh đối với những hành động phạm pháp.



Trong cuốn sách "The New Digital Age" dự kiến công bố vào tháng 4 tới, Chủ tịch tập đoàn Google, ông Eric Schmidt đã gọi Trung Quốc là một mối đe dọa trên Internet, chuyên hậu thuẫn tội phạm mạng vì mục đích kinh tế và chính trị.



Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này, nói thêm rằng chính Bắc Kinh cũng là nạn nhân của tin tặc.

Theo Vietnam+