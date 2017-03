WHO công bố danh sách chuyên gia

Ủy ban có 15 chuyên gia thuộc các quốc tịch Úc, Chile, Trung Quốc, Ghana, Nhật, Mexico, Pakistan, Senegal, Thái Lan, Canada (2), Mỹ (2) và Anh (2). Ngoài ra còn có Giáo sư Neil Morris Ferguson (Anh) phụ trách giám sát. WHO nêu rõ năm chuyên gia có cộng tác với các hãng dược và họ đã tường trình với WHO.

- Tiến sĩ virus học Nancy Cox (Mỹ) làm việc cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ. Đơn vị này có nhận tài trợ nghiên cứu virus cúm của Liên đoàn Quốc tế các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm (IFPMA).

- Giáo sư Arnold Monto (Mỹ) làm việc ở khoa Dịch tễ học Đại học Michigan có làm tư vấn về dịch bệnh và cúm theo mùa cho các hãng dược GlaxoSmithKline (GSK, Anh), Novartis và Roche (Thụy Sĩ), Baxter (Mỹ), Sanofi (Pháp). Khoa của ông có nhận một học bổng của Sanofi về nghiên cứu lâm sàng vắcxin cúm trong năm 2007-2008.

- Tiến sĩ John Wood (Anh) làm việc cho Viện Nghiên cứu quốc gia về các tiêu chuẩn sinh học và kiểm soát (Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Anh). Cơ quan có nhận nghiên cứu cho Sanofi, IFPMA, Novartis…

- Giáo sư Maria Zambon (Anh) phụ trách một bộ phận trong Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Anh. Bộ phận này có nhận tài trợ của các hãng Sanofi, Novartis, Baxter và GSK.

- Giáo sư Neil Morris Ferguson (Anh) làm tư vấn cho Roche và GSK đến năm 2007.

Trước nghi vấn các chuyên gia tư vấn làm việc cho các hãng dược sẽ bị xung đột lợi ích, người phát ngôn của WHO Gregory Hartl giải thích: WHO đã từng công bố danh tính các chuyên gia tư vấn trong dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng), sau đó họ đã bị sức ép rất lớn, đặc biệt từ ngành công nghiệp hàng không. Bởi vậy lần này WHO chờ hết đại dịch cúm mới công bố.

Trả lời phỏng vấn báo Le Temps (Thụy Sĩ), Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Anh cho biết Giáo sư Maria Zambon và Tiến sĩ John Wood không có lợi ích vật chất cá nhân gì khi cơ quan này hợp tác với các hãng dược. Về Giáo sư Arnold Monto, Tiến sĩ Charles R. Penn cho biết WHO đã phân tích và nhận thấy quan hệ của giáo sư với các hãng dược không gây ảnh hưởng gì.

HOÀNG DUY (Theo AFP, Le Temps)