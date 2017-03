WHO giữ quan điểm về dịch cúm

Tiến sĩ Keiji Fukuda (cố vấn đặc biệt của tổng giám đốc WHO), Tiến sĩ Luc Hessel đại diện cho các nhà sản xuất vắcxin châu Âu và Giáo sư Ulrich Keil (Giám đốc Trung tâm Dịch tễ học thuộc Đại học Munster, Đức) đã đại diện cho WHO đến tham dự cuộc họp.

Trong buổi trình bày, nhà dịch tễ học Wolfgang Wodarg (nguyên Chủ tịch Tiểu ban Y tế của Hội đồng châu Âu) tiếp tục lên án WHO đã phạm sai lầm khi công bố dịch cúm A/H1N1.

Tiến sĩ Keiji Fukuda bác bỏ và khẳng định: WHO không bị các hãng dược phẩm tác động; các chuyên gia tư vấn cho WHO đều phải ký vào bản khai liên quan đến lợi ích riêng tư; một ủy ban chuyên gia từ tám nước bị cúm A/H1N1 ảnh hưởng nặng nề đều nhất trí rằng đã hội đủ yếu tố để WHO tuyên bố dịch. Ông giải thích gọi là dịch khi một virus cúm mới xuất hiện và lây nhiễm trên toàn cầu chứ WHO không xem xét đến số tử vong cao.

Tiến sĩ Luc Hessel trình bày trong 38 triệu người đã được tiêm vắcxin ở châu Âu, tỉ lệ vắcxin có vấn đề rất thấp. Hội đồng châu Âu đã giao cho đại biểu Paul Flynn người Anh làm biên bản trình lên Hội đồng châu Âu để tiếp tục xem xét. Ngày 25-1, WHO đã phát hành tuyên bố chính thức bác bỏ các cáo buộc đã nêu.

TNL (Theo France 2, RTBF, le Matin)