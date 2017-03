WHO kêu gọi các nước báo cáo về virus mới

Hãng tin Reuters ngày 26-9 cho biết thông báo cũng đề nghị nhân viên y tế lưu ý bệnh nhân có triệu chứng hô hấp cấp tính như sốt cao (trên 38oC), ho và phải nằm điều trị ở bệnh viện.

Ba hôm trước, WHO đã cảnh báo toàn cầu về một chủng virus mới dạng vòng cùng dòng với virus gây bệnh SARS làm một người Qatar nhập viện và một người Saudi Arabia tử vong. WHO cho biết đến ngày 26-9 chưa phát hiện thêm ca nào có triệu chứng nhiễm virus mới. WHO đang xác định mạng lưới phòng thí nghiệm có thể cung cấp kiến thức chuyên môn về chủng virus dạng vòng cho các nước.

THẠCH ANH