WHO thẩm định lại độ an toàn của H5N1 biến thể

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo chưa thể công bố kết quả nghiên cứu về virus này trước khi thẩm định lại các thông số an toàn. Mục đích nhằm bảo đảm an toàn công cộng.

Thời hạn thẩm định chưa được WHO thông báo cụ thể. Công tác nghiên cứu cũng sẽ tạm dừng trong giai đoạn thẩm định. WHO lo ngại nếu đánh giá không chính xác mức độ độc hại, virus H5N1 biến thể di truyền có thể dẫn đến khả năng lây lan giữa người với người.

Tháng 9-2011, nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Y khoa ĐH Erasmus tại Rotterdam (Hà Lan) do nhà khoa học Ron Fouchier phụ trách thông báo đã tạo ra một biến thể virus cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây nhiễm giữa các loài có vú và giữa người với người. Theo WHO, từ năm 2003 đến nay đã có 584 ca nhiễm virus H5N1 được nhận diện, trong đó có 346 ca tử vong ở 15 nước. Indonesia có số người nhiễm và số người tử vong cao nhất.

D.THẢO (Theo THX, Reuters)