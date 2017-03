WikiLeaks công bố dữ liệu bị hack trong vụ tấn công mạng Sony

Năm ngoái, các tin tặc đã phát hành các dữ liệu của SPE. Lần nay, WikiLeaks tái bản các dữ liệu trên dưới dạng thư mục lưu trữ với 30.287 tài liệu, 173.132 email và các thông tin nhạy cảm khác, qua đó chứng minh những lỗi bảo mật nghiêm trọng của SPE."Lưu trữ này cho thấy các hoạt động bên trong của một tập đoàn đa quốc gia có ảnh hưởng," chủ trang WikiLeaks Julian Assange phát biểu trong một tuyên bố đăng trên trang web. "Đó là tin có giá trị và là trung tâm của một cuộc xung đột địa chính trị. Nó thuộc về phạm vi công cộng. WikiLeaks sẽ đảm bảo nó vẫn ở đó."Đại diện Sony đã lên án WikiLeaks tái bản các dữ liệu trên và gọi cuộc tấn công mạng hãng này là một "hành động tội phạm nguy hiểm.""Những kẻ tấn công sử dụng phổ biến các thông tin bị đánh cắp để cố làm hại SPE và nhân viên của công ty, và bây giờ WikiLeaks đáng tiếc là hỗ trợ những kẻ tấn công trong nỗ lực đó," Sony Pictures cho biết trong một tuyên bố."Chúng tôi cực lực không đồng ý với nhận định của WikiLeaks rằng các dữ liệu này thuộc về phạm vi công cộng và sẽ tiếp tục chiến đấu cho sự an toàn, bảo mật và quyền riêng tư của công ty chúng tôi và hơn 6.000 nhân viên của mình." - SPE nhấn mạnh.Cuối tháng 11 năm ngoái, mạng dữ liệu của SPE đã bị tấn công, buộc Sony phải đóng cửa mạng máy tính của mình trong vài tuần.Một nhóm tin tặc tự xưng là #GOP, hay "Guardians of Peace," đã nhận trách nhiệm và cho biết đã lấy được thông tin nội bộ của SPE.Các tin tặc đã rò rỉ thông tin cá nhân - bao gồm cả số an sinh xã hội - của hơn 47.000 người nổi tiếng, dịch giả tự do và hiện tại, các cựu nhân viên của Sony.Các tin tặc cũng tiết lộ các bộ phim chưa được phát hành, cũng như email của giám đốc điều hành Sony Pictures cùng các tài liệu nội bộ khác.

Các tin tặc trên theo điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là bắt nguồn từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và dường như cố gắng để ngăn chặn việc phát hành bộ phim châm biếm "The Interview," mô tả một âm mưu ám sát của CIA nhằm vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

Theo Vietnam+