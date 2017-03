Xả đạn, đốt pháo đón năm mới: 2 người chết, 600 bị thương

Một nạn nhân bị thương do pháo được các nhân viên y tế điều trị trong một bệnh viện ở Manila Ảnh: AFP

Theo báo Philippines Star, cảnh sát Philippines cho biết một trẻ nhỏ 3 tháng tuổi ở Ilocos Sur đã thiệt mạng vì dính đạn lạc do bắn mừng năm mới. Tại tỉnh Cagayan, một thanh niên 19 tuổi chết do đốt pháo. Ngoài ra, 50 bệnh viện trên khắp cả nước thông báo có 599 trường hợp bị thương do pháo và đạn.

Trong số những người bị thương thì có 28 trường hợp dính đạn lạc. Tại tỉnh Ilocos Norte, một cậu bé 2 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch vì bị đạn lạc vào đầu khi ngủ. Hiện các bác sĩ vẫn chưa thể phẫu thuật để lấy viên đạn ra khỏi đầu nạn nhân.

Bộ Y tế cho biết số người bị thương tăng tới 43% so với năm ngoái 2013. Các quan chức Bộ Y tế thừa nhận rất có thể số người chết và bị thương sẽ còn gia tăng sau khi các trường hợp mới được báo cáo.

Tại Philippines, người dân có truyền thống tạo ra những tiếng ồn để đón mừng năm mới, xua đuổi tà ma, chào đón vận may. Không ít người đã chọn cách bắn súng lên trời hoặc đốt pháo.

Mới đây, Bộ trưởng Y tế Enrique Ona đã kêu gọi Quốc hội ra lệnh cấm đốt pháo. “Chúng ta cần phải xem xét nghiêm túc lệnh cấm pháo vì ngày càng nhiều người bị thương - ông Ona nhấn mạnh - Đã đến lúc chọn một thứ khác thay pháo để mừng năm mới”.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG (TTO)