Xả súng tại học viện quân sự Afghanistan: Tướng Mỹ thiệt mạng

Các binh sỹ NATO trại trung tâm Qargha, phía Tây Kabul (Nguồn: AP)

Bộ Tư lệnh quân đội Đức tại Berlin ngày 5/8 thông báo, trong vụ xả súng xảy ra tại một học viện quân sự gần thủ đô Kabul, vị thiếu tướng người Đức đã bị trọng thương, song không nguy hiểm tới tính mạng và đã được chăm sóc y tế kịp thời.Trong khi đó, vị tướng hai sao người Mỹ đã tử vong vì vết thương quá nặng.Vụ việc xảy ra khi nhiều sỹ quan cấp cao của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) có mặt tại trung tâm huấn luyện ở Qargha, phía Tây Kabul, thì một binh sỹ Afghanistan xả súng vào đám đông này.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan nói hiện chưa rõ liệu đối tượng xả súng là binh sỹ hay chỉ mặc quân phục trà trộn vào trung tâm.Tuy nhiên, các nguồn tin từ thực địa cho biết đối tượng là một binh sỹ, đã xả súng do trước đó có tranh cãi với những người hướng dẫn.Vụ xả súng xảy ra lúc 12 giờ 23 (theo giờ Afghanistan), còn làm 15 binh sỹ ISAF bị thương, trong khi người phát ngôn quân đội Afghanistan cho biết có ba binh sỹ bản địa bị thương trong vụ việc này.Vụ "quân ta bắn quân mình" nêu trên được cho là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi ISAF triển khai hoạt động ở Afghanistan. Lực lượng an ninh đã tăng cường các biện pháp bảo vệ quanh các trung tâm huấn luyện, song đôi khi vẫn xảy ra những vụ tấn công chết người.

Bộ Tư lệnh NATO ở Brussels đã gọi đây là một "ngày đen tối" và cho biết sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Theo Vietnam+