Xác định danh tính 4/5 người Việt chết cháy tại Nga

Đám cháy xảy ra khoảng 5 giờ 30 sáng giờ địa phương (không phải 13 giờ như thông tin ban đầu). Lửa bùng lên từ xưởng mộc của người địa phương cạnh khu nhà ở của công nhân xưởng may VN khi nhiều người đang ngủ. Theo đánh giá sơ bộ của nhà chức trách, nguyên nhân vụ cháy là do hệ thống điện quá tải gây chập và phát hỏa.



Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại hôm qua, ông Lê Minh Dần - cán bộ phụ trách cộng đồng của Đại sứ quán VN tại Moscow cho biết, sứ quán đang liên hệ với chủ xưởng may để thu thập thêm thông tin. Ông Dần nói ông vừa đi thăm 2 người bị thương đang nằm ở Bệnh viện Moscow.





Theo Trùng Quang (TNO)