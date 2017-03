Xe tăng, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria

Ngày 24-8, máy bay Mỹ đã hộ tống lực lượng đặc nhiệm, xe tăng, máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ vào đất Syria để phối hợp chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Xe tăng, máy bay và lính Thổ Nhĩ Kỳ qua Syria qua ngả TP biên giới Jarablus thuộc tỉnh Aleppo. Phóng viên Reuters tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thấy có sáu xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ bên đất Syria.

Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 24-8 cho biết mục tiêu của chiến dịch là IS và phần tử người Kurd thuộc đảng PYD vốn chiếm ưu thế ở Bắc Syria.

“Chiến dịch bắt đầu ở Bắc Syria vào lúc 4 giờ sáng (giờ địa phương) nhắm vào các nhóm khủng bố liên tục đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ như IS và PYD - các tay súng người Kurd ở Syria”.



Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào TP Jarablus (tỉnh Aleppo, Syria) ngày 24-8. Ảnh: REUTERS

Chiến dịch mang tên Tấm khiên Euphrates, là chiến dịch quân sự đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sau cuộc đảo chính ngày 15-7. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đưa một lượng lớn quân và vũ khí vào Syria để chống khủng bố kể từ tháng 11-2015 khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga trên không phận Syria.

Ngay sau khi vào đất Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nã pháo vào TP Jarablus. Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ và máy bay Mỹ cũng tiến hành không kích các mục tiêu IS trong khu vực. Nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không kích đã nhắm trúng 12 mục tiêu của IS, trong khi đó pháo bắn trúng 70 mục tiêu của IS. Đầu tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẽ quét sạch IS khỏi khu vực biên giới sau khi IS đánh bom đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ làm gần 60 người chết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Biden là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc đảo chính thất bại ngày 15-7 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cấp cao tháp tùng ông Biden qua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Mỹ muốn giúp Thổ Nhĩ Kỳ đẩy lùi IS ra xa biên giới với Syria. Theo quan chức này, không kích của Mỹ ở Syria nhắm vào IS chứ không phải vào PYD. Mỹ xem PYD là một đồng minh trong cuộc chiến chống IS. Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ lại xem PYD là mối đe dọa an ninh khi lực lượng này ủng hộ các phần tử người Kurd thuộc đảng PKK đòi ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ.



Xe tăng và xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) trên đường tiến sang biên giới Syria ngày 24-8. Ảnh: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hy vọng cùng với việc đẩy lùi IS xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, hai nước sẽ ngăn chặn được tuyến đường IS khai thác để buôn lậu và tuyển mộ tay súng nước ngoài.

Tuy nhiên, với riêng Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch Tấm khiên Euphrates này còn nhằm mục tiêu ngăn chặn các tay súng người Kurd ở Syria chiếm được TP Jarablus, ngăn cản đà hỗ trợ các tay súng người Kurd đòi ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Từ khi nội chiến Syria bắt đầu năm 2011, các tay súng người Kurd đã chiếm được một diện tích lớn lãnh thổ ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ xem con sông Euphrates là ranh giới đỏ mà các tay súng người Kurd ở Syria không được vượt qua.

Trong ngày 24-8, Thủ lĩnh PYD Saleh Muslim tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã tự bước vào “đầm lầy” Syria, sẽ sa lầy và bị đánh tơi tả như IS.